Sprchujete sa radšej ráno? Máte šťastie, TOTO hrozí v noci vašej pokožke

Americký denník The New York Times sa pokúsil nájsť odpoveď na otázku, či je vhodnejšie sprchovať sa pravidelne vždy ráno po prebudení, alebo radšej večer pred spaním. Väčšina odborníkov, ktorých denník oslovil, si myslí, že ráno. Podľa známeho newyorského dermatológa Garyho Goldenberga si síce ľudia myslia, že keď sa umývajú každý večer pred spaním, a ráno už nie, udržujú svoju pokožku čistejšiu ako keby to robili naopak - ale mýlia sa.

"Ľudia sa v noci zvyčajne potia. A keď sa ráno zobudíte, máte na koži všetok ten pot a tiež baktérie z posteľnej bielizne," hovorí Goldenberg a jednoznačne odporúča skôr ranné ako večerné sprchovanie. Okrem toho diskrétne pripomína, že "mnohí ľudia sa v noci oddávajú intímnym činnostiam, takže pre rannú sprchu existuje viacero dôvodov".

Ranná sprcha vás nakopne

Za ranné sprchovanie hlasuje aj klinická psychologička a expertka na ľudský spánok Janet K. Kennedy. Pridaná hodnota rannej sprchy je podľa nej aj v tom, že človeka rýchlo prebudí a "nakopne" do ďalšieho dňa. Pre spravodlivosť však dodáva, že sprcha pred spaním môže výrazne pomôcť ľuďom, ktorí trpia nespavosťou. Ideálne pre nich je však podľa nej nesprchovať sa tesne pred spaním, ale zhruba hodinu a pol predtým, ako človek ide do postele.

Autorka článku Maya Salam priznáva, že celý život bola vyznávačkou večerného sprchovania. Nevedela si predstaviť, že by si ľahla do perín bez toho, aby zo seba "dostala špinu z celého dňa". Na základe všetkých argumentov, ktoré vyzbierala od odborníkov na túto problematiku však zvažuje, že sa zaradí do tretej a tiež pomerne početnej skupiny ľudí, ktorí sa sprchujú aj ráno, aj večer.