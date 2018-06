Kollárov poslanec Krajniak kritizoval úplatky na obrane: Zo dňa na deň sa všetko záhadne zmenilo

V apríli sa opozičný politik a kandidát na prezidenta za stranu Smer rodina Milan Krajniak vyjadril pre fínsku televíziu, že strana SNS z nákupu obrnených transportérov strana profituje. Provízie sa mali podľa Krajniaka pohybovať okolo 20 % zo zakázky. O dva mesiace neskôr zmenil názor a vyvážal sa s v jednom aute s Hrnkom. Vraj šetrili benzín.

Provízie pre SNS a trestné oznámenie

Krajniak hovoril o províziách a vopred určených firmách. „Profitovať z toho budú ľudia, ktorí su blízki vládnej strane SNS, ktorí v minulosti obchodovali so zbrojnými zakázkami a mali podobnú výrobu. Provízia, o ktorej sa hovorí je, že sa má pohybovať okolo 20 percent zo zakázky,“ povedal Krajniak v rozhovore pre fínsku televíziu. „Od začiatku ich zaujíma tento megabiznis a to ako zabezpečiť, že na ňom budú profitovať vopred určené firmy," tvrdil ešte v máji.

Po jeho výroku sa strhla lavína reakcií. Ministerstvo obrany sa voči jeho výrokom ohradilo varovalo Krajniaka pred trestným oznámením. „Opätovne vyzývam pána poslanca Krajniaka, aby do piatka rána predložil dôkazy, nie domnienky. Ak tak neurobí podávam trestné oznámenie na poškodzovanie dobrého mena,“ reagoval vtedy minister obrany Peter Gajdoš. Tak sa aj stalo a Gajdoš podal na Krajniaka trestné oznámenie. Líder SNS Andrej Danko považoval trestné oznámenie za odôvodnené a vyprosil si, aby niekto spochybňoval financovanie SNS alebo rozprával hlúposti.

Krajniak zrazu zmenil názor

Po ani nie dvoch mesiacoch Krajniak zmenil názor. Spolu s Antonom Hrnkom sa zúčastnil poslaneckého prieskumu na rezorte obrany. Krajniak vyjadril presvedčenie, že nákup obrnených transportérov ministerstvom obrany nemusí byť katastrofa. „Neviem, samozrejme, na sto percent zaručiť, že MO dá do vlády materiál v podobe, akú som mal možnosť vidieť. Dostali sme ale prísľub, že materiál bude otvorený pre verejnosť, vrátane subdodávateľov a rozkladu ceny jednotlivých komponentov. Ak to tak naozaj bude, potom môj záver je, že to nakoniec nemusí byť katastrofa,“ napísal Krajniak na sociálnej sieti. Na prieskume tiež dostal prísľub, že aj ďalší opoziční poslanci z brannobezpečnostného výboru dostanú všetky podklady k nahliadnutiu, aby mali všetky informácie.

Zdroj: Facebook/Milan Krajniak

„To, čo by som chcel oceniť je, že som od ministerstva dostal odpoveď na všetkých 30 otázok,“ povedal Krajniak s tým, že ak to pôjde do vlády v takej podobe, akú videl nemusí to byť zlý nákup. Jeho pochybnosti tak boli vyvrátené. „Provízie budú výrazne nižšie ako 20 percent," povedal Krajniak, ktorého Hrnko opravil, že nejde o provízie, ale obchodné marže. Predseda brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko uviedol, že rezort dvojici poslancov ukázal všetky dokumenty súvisiace s nákupom.

„Jednoznačne sa preukázalo, že všetko, čo bolo doteraz urobené, bolo transparentné. To, čo sa hovorilo o províziách, tak vyšlo najavo, že si opoziční poslanci mýlia primeraný obchodný zisk, teda maržu, s províziou. Navyše to násobne navýšili. Pán Krajniak sa mohol presvedčiť, aká je plánovaná marža pre zapojené podniky. Nikto nechce obrať štátny rozpočet o peniaze,“ deklaroval Hrnko s tým, že armáda dostane dobrú techniku. Ministerstvo obrany tiež podľa jeho slov vysvetlilo, prečo sú niektoré veci utajené. „Ide o to zabrániť, aby firmy, ktoré by sa mohli zúčastniť, dali dumpingové ceny,“ dodal.

Prečo zmenili názor?

Člen výboru Ľubomír Galko (SaS), ktorý na prieskume nebol, vyzbrojil Krajniaka 20 otázkami, na ktoré má priniesť odpovede. „Zatiaľ som ich nevidel, neviem teda zaujať stanovisko. Ak Krajniak upustil od svojho vyhlásenia, že sa tam berú 20-percentné provízie, tak to akceptujem. Ale potrebujem vidieť odpovede,“ uzavrel exminister obrany. Ministerstvo obrany Gajdoš následne stiahlo trestné oznámenie na Krajniaka. Informoval o tom generálny tajomník služobného úradu rezortu Ján Hoľko.

Poslanecký prieskum podľa neho potvrdil, že obstaranie bojových obrnených vozidiel formou vláda – vláda je najefektívnejšou a najtransparentnejšou formou realizácie tohto projektu. „Do povedomia sa dostal celý rad nepravdivých informácií o spôsobe obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8. V tejto súvislosti sme navrhli, aby bol v rezorte obrany vykonaný poslanecký prieskum, na ktorom sa zúčastnil predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, ako aj jeho člen Milan Krajniak,“ uviedol Ján Hoľko. Minister Gajdoš podal trestné oznámenie na Krajniaka ešte 11. mája.

Rezort v tejto súvislosti vyhlásil, že fínska spoločnosť Patria nebola vopred vybratou spoločnosťou a doteraz nedošlo k žiadnej obchodnej transakcii. „Celý postup je od začiatku transparentný, ale nemôžeme strpieť kriminalizáciu tak závažných vecí. Minister obrany nebude hodnotiť politický cieľ opozičného poslanca, ale opakovane pripomíname, že ak má ktokoľvek informácie o akomkoľvek trestnom čine, je povinný informovať orgány činné v trestnom konaní," uviedla vtedy hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

S otázkou, čo ovplyvnilo zmenu názoru, sme oslovili poslanca Milana Krajniaka. Na otázky zatiaľ neodpovedal.