Slovenský parlament bude iniciátorom stretnutia V4 a pobaltských krajín, vyhlásil Danko

„Takéto stretnutie by mohlo byť prínosné pre obe strany. Identifikovali by sme tak naše spoločné problémy a vedeli by sme následne nastaviť lepšiu spoluprácu v rámci Európskej únie. Spoločne tak vieme vyvážiť pozíciu silných štátov, ktoré samozrejme viac pozerajú na vlastné ekonomické záujmy,“ vyhlásil po stretnutí s lotyšskými politickými partnermi predseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Zdôraznil, že Európska únia je jedinečný projekt a musí byť v našom záujme, aby bola jednotná a silná.

Ako ďalej informuje tlačová správa, parlamentná delegácia bola aj pri podpise Memoranda o porozumení medzi Národným ústavom detským chorôb v Bratislave a Detskou univerzitnou nemocnicou v Rige. V memorande si obe strany dohodli spoluprácu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a dohodli aj podmienky o zabezpečení cirkulácií lekárov vedecko-výskumnej činnosti. Parlamentná návšteva bola v Lotyšsku po 15 rokoch.