Pellegrini sa stretol s veľvyslancom USA: Hovorili o vzájomných vzťahoch

Ako ďalej informovali z tlačového a informačného odboru úradu vlády, diskutovali aj na tému významných výročí, ktoré si Slovensko v tomto roku pripomína, ale aj o zavedení ciel zo strany USA na oceľ, hliník či o možnom zavedení ciel na dovážané automobily.

Predseda vlády vyzdvihol vysokú kvalitu vzťahov medzi Slovenskom a USA a ocenil aktivity americkej ambasády, ktorými si pripomenula sté výročie podpísania Pittsburskej dohody, ako aj 25. výročie nadviazania vzájomných diplomatických stykov.

Peter Pellegrini zdôraznil tiež dôležitosť transatlantických väzieb. Jedinou alternatívou pre Slovensko je Európska únia a Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), pretože len prostredníctvom členstva v týchto organizáciách môže Slovensko chrániť vlastné záujmy a ponúknuť občanom perspektívnu budúcnosť.

Od začiatku júna platia clá na oceľ a hliník dovážaný do USA. Ako v pondelok uviedol predseda vlády, vzhľadom na to, že producenti ocele a hliníka nemajú väzby s USA vo významných objemoch, zatiaľ by Slovensko nemalo byť touto situáciou dotknuté. “Vo štvrtok osobne navštívim našu najväčšiu hlinikáreň v Žiari nad Hronom a budeme diskutovať o tom, či to dopad na výrobu má alebo nemá,“ povedal premiér.