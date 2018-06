Hlavnú stanicu treba kompletne obnoviť a zároveň postaviť novú, tvrdí Pellegrini

Peter Pellegrini

BRATISLAVA – V súvislosti s Hlavnou stanicou v Bratislave by sa mal štát zaoberať jej rozsiahlou rekonštrukciou v kombinácii s možnosťou výstavby novej železničnej stanice. Po rokovaní s primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom to v stredu uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Poukazuje pritom na stanicu Filiálka, ktorá by mohla byť reálna v najbližších rokoch.