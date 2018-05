Kiska: Návrh odborníkov na zmenu voľby sudcov ÚS je príležitosť, ktorú by sme nemali premrhať

BRATISLAVA – Návrh 38 odborníkov na zmenu voľby kandidátov na ústavných sudcov je dobrou príležitosťou aj na to, aby sa zmenili súčasné požiadavky na týchto sudcov a sudkyne. Tie súčasné nie sú dostatočnou ochranou pred zlými kandidátmi, túto príležitosť by sme nemali premrhať podpriemerným riešením. Dnes po prijatí odborníkov, ktorí ešte minulý týždeň navrhli zmeny, to skonštatoval prezident Andrej Kiska.

„Ústavný súd je najvyšším garantom spravodlivosti v systéme slovenského súdnictva. Jeho rozhodnutia vplývajú na životy ľudí, ovplyvňujú rozhodovanie a možnosti politikov. Je nesmierne dôležité, kto má túto veľkú moc v rukách. Preto vítam, že je vôľa zmeniť obsadzovanie ústavného súdu. Vidím vôľu na strane vlády a po dnešku vidím aj vôľu na strane odbornej verejnosti,“ povedal Kiska, podľa ktorého minulotýždňový návrh otvára priestor pre dobré riešenie. „Mená vážených právnikov a právničiek, sudcov a sudkýň našich aj medzinárodných súdov, skúsená aj mladá generácia právnych expertov sú pre mňa signálom, že odborná verejnosť je pripravená na tak dôležitú diskusiu,“ dodal.

Hlava štátu by privítala, aby poslanci NR SR túto vôľu využili a nepremrhali ju podpriemerným riešením. „Máme príležitosť dosiahnuť zmenu, ktorá bude poctivá a presvedčivá. A mala by priniesť výsledky, ktoré pomôžu vrátiť dôveru verejnosti v spravodlivosť,“ pokračoval prezident. Pripomenul, že pre nízku kvalitu kandidátov bol v spore s Národnou radou SR už od svojho nástupu.

Fakt, že od februára budúceho roka sa zmení deväť z 13 sudcov ÚS SR, bude definovať charakter právneho štátu na Slovensku na najbližších 12 rokov, do roku 2031. „V stávke je veľmi veľa a máme šancu na zmenu. Máme šancu na zmenu, ktorá zaručí, či sa ústavným sudcom stane človek s výnimočným odborným, ale aj morálnym profilom, či bude kandidát schopný presvedčiť nielen odborníkov, ale celú verejnosť. Je to príležitosť, ktorú by sme nemali premrhať,“ dodal na záver prezident.

Mechanizmus výberu ústavných sudcov nie je dostačujúci

Ako za iniciátorov návrhu odborníkov povedal Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu, odborná verejnosť dlhodobo vníma, že mechanizmus výberu ústavných sudcov nie je dostačujúci, cez tento mechanizmus sa na košický súd môžu dostať sudcovia, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornosť, nezávislosť alebo morálnu integritu. „Ústavný súd považujeme za akési svedomie spoločnosti, za inštitúciu, ktorá dbá na fungovanie právneho štátu a celú spoločnosť,“ pokračoval s tým, že preto pripravili návrh, podľa ktorého bude možné kandidátov poznať skôr, ako len týždeň-dva pred voľbou.

Takisto navrhujú, aby sa sudcovia volili v kratších cykloch, aby parlament vždy volil menšinu sudcov. „Aby sme sa nedostali do bodu, v ktorom dve tretiny sudcov ústavného súdu volí jedna národná rada,“ vysvetlil. Dôležitý je aj dôraz na vypočutie kandidátov, poslanci ústavoprávneho výboru majú dosť povinností. „Je preto nevyhnutné odbremeniť ústavoprávny výbor zdedením komisie odborníkov, ktorí budú mať dostatočný čas na to, aby mohli zozbierať dostatok informácií o kandidátoch tak, aby o nich mohla byť informovaná verejnosť,“ pokračoval.

Za problematický považuje aj súčasný systém oprávnených navrhovateľov - tých, ktorí kandidátov nominujú. „Súčasný systém oprávnených navrhovateľov tlačí budúcich sudcov do podriadeného, závislého postavenia, keď musia politikárčiť a lobovať za svoju podporu. Sme presvedčení, že kandidát na ústavného sudcu by mal mať dostatok odvahy, aby deklaroval svoj záujem a vybudoval si argumentačnú líniu, prečo práve on bude dobrým ústavným sudcom,“ dodal. Veria, že ich návrh zabezpečí, aby bol ÚS SR obsadený kvalitnými ľuďmi, ktorí budú mať odborné a morálne predpoklady a budú nezávislí. „Ľudmi, ktorí budú môcť zabezpečiť, aby ústavný súd nebol Achillovou pätou našej spoločnosti, ale chrbtovou kosťou právneho štátu na Slovensku,“ dodal na záver Porvažník.

Ústavný súd nie je obyčajný súd

Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity povedala, že s ministerstvom spravodlivosti, ktoré predstavilo vlastný návrh, komunikujú, verí, že sa čoskoro stretnú s ministrom Gáborom Gálom. Ich návrh nerobili podľa toho, čo je politicky priechodné, ale rozhodli sa ísť cestou predstavenia návrhu, ktorý je podľa nich optimálny pre súčasný systém a snažia sa riešiť existujúce problémy. Vie, že to, čo bude schválené, nie je v ich rukách, ale budú sa snažiť prezentovať výhody ich prezentovaného systému.

Návrh ministerstva vnímajú ako taký, ktorý v niečom robí krok vpred, ale zároveň robí dva kroky späť. Posunom podľa Berdisovej je zvýšenie kvóra na 76 poslancov, oceňujú pokus o zadefinovanie toho, kto má byť ústavným sudcom. Vidia aj pokus o stransparentnenie, napríklad formou motivačného listu, ktorý bude musieť kandidát predložiť. Ale tieto veci nestoja za to, ak prejdú veci, ktorú sú škodlivé. Takou je napríklad zvýšenie hranice veku kandidáta na ústavného sudcu zo 40 na 45 rokov. "Vylúči to mladú porevolučnú generáciu právnikov. Ak máme demokratický ústavný súd, tak by sme tam mali pustiť ľudí, ktorí vyrastali a študovali v demokracii," argumentovala Berdisová.

"Zároveň sa tam na zákonnej úrovni navrhuje alternatíva toho, kto je všeobecne uznávaná osobnosť, láskavo povedané - čudným spôsobom. Za všeobecne uznávanú osobnosť je zadefinovaný aj niekto, kto má justičnú skúšku, publikuje a prednáša, v alternatíve s tým, či je významnou právnickou osobnosťou. Nemyslíme si, že justičná skúška bez ďalšieho pridáva kvalitu ústavnému sudcovi," povedala Berdisová. Zdôraznila, že ústavný súd nie je obyčajný súd, ústavní sudcovia nie sú obyčajní sudcovia. "Oni sú v niečom viac ústavní ako sudcovia," dodala.