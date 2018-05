Podpredseda Smeru Blanár zázračne zbohatol: Pozemky kúpil lacno, no získa vyše milióna

BRATISLAVA - Juraj Blanár je na prvý pohľad nenápadný človek, no v skutočnosti disponuje obrovským majetkom. Pred rokmi kúpil pozemky neďaleko Bratislavy za niekoľko tisíc eur. Bývalý žilinský župan kúpil ornú pôdu, no aktuálne na nich bude stáť 25 rodinných domov. Na pozemkoch tak môže aktuálne získať až 1,4, milióna eur

O majetku Juraja Blanára, bývalého žilinského župana, informoval Denník N. V štátnych službách pôsobí viac ako 15 rokov a zdá sa, že za ten čas poriadne zbohatol. V majerkovom priznaní uvádza dom, záhradu, drevenicu v Terchovej či dve autá. Jeho skutočné bohatstvo je však inde.

Blanár môže za pozemky dostať vyše milióna

Skutočný majetok Blanára leži neďaleko Bratislavy. Pozemky pre 25 rodinných domov v okolí hlavného mesta kúpil ako ornú pôdu od kontroverzného podnikateľa, ale namiesto ornej pôdy na nich bude ulica plná domov. Bývalý žilinský župan však o cene, za ktorú pozemky kúpil, mlčí. Podľa denníka kúpil zem veľmi lacno, na čo nechtiac poukázal, a predá ju za milión. Blanár bol pred vstupom do parlamentu marketingovým šéfom vo Váhostave Juraja Širokého a dnes sa môže stať jedným z najbohatších ľudí v Smere. Na okraji Bernolákova pri železničnej trati vzniká menšia štvrť rodinných domov - Poľná, ako jej hovoria miestni. Na prvý pohľad sa nelíši od iných developerských projektov.

Po takmer štyri a pol roku od kúpy majú dnes Blanárove pozemky cenu okolo 100 až 120 eur za meter štvorcový. Pokiaľ by sa Blanár rozhodol dobudovať inžinierske siete a pozemky predať, mohol by za ne dostať okolo 1,4 milióna eur. "V prípade, že by z nich odrátal najvyššiu možnú kúpnu cenu, teda do 99 999 eur, náklady na inžinierske siete vo výške zhruba 280-tisíc a ďalšie položky, ako napríklad projektovú dokumentáciu, mohol by na nich získať aj necelý milión eur," uviedol ďalej denník.

Poľnú vlástní Haviar a Blanár

Štvrť Poľná ma dnes štyri ulice a čoskoro k nim pribudne piata. "Má tam byť piata ulica. Hovorili mi to na miestnom úrade už pred dvoma rokmi. Ale neviem, komu tie pozemky patria,“ povedala pre Denník N mladá mamička. Pozemky na jednej strane tzv. piatej ulice vlastní žilinský podnikateľ v oblasti realít Stanislav Haviar a na druhej podpredseda Smeru Blanár s manželkou Vierou. Podľa listu vlastníctva k nim prišiel prostredníctvom „zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností“ z 24. júla 2013.

"Kúpu mi poradil pán Stanislav Haviar ako vhodnú formu investovania, ktorý tiež v rovnakom čase kúpil pozemky v tejto lokalite, ale nemal dostatok prostriedkov, aby kúpu pozemkov zrealizoval sám," povedal denníku podpredseda Smeru. Haviar je jeho dlhoročný známy. "Cenu z obchodného hľadiska neuvádzam." Blanár priznal, že pozemky kupoval od Bernolákovo Invest II Petra Sýkoru, no inak s ním podľa jeho slov nič nemá. "Nikdy som sa s ním nestretol. Zmluvu mi priniesol na podpis pán Haviar." Podľa Blanára pozemky kupoval ako dlhodobú investíciu. Pri začiernení piatich políčok na zmluve Blanár nechtiac prezradil sumu, ktorá pri piatich políčkach môže byť maximálne 99 999 eur. Za pozemky zaplatil teda menej ako 6 eur za meter štvorcový. Haviar nemohol pozemky kúpiť sám, preto ich kúpil na polovicu s Blanárom. Zdalo sa mu to ako dobrý nápad.

Ficov "kamoš" Sýkora

Podľa listu vlastníctva ide o ornú pôdu a ostatné plochy s veľkosťou približne 14-tisíc štvorcových metrov. Blanár previedol v decembri 2013 probližne 2 800 štvorcov na obec za dve eurá, aby mohla postaviť ulicu číslo päť. Predchádzajúcim vlastníkom bola zrušená eseročka Bernolákovo Invest II s neprehľadnou štruktúrou vlastníkov. V čase, keď pozemky kupoval Blanár, ju vlastnili iné firmy – Malinovo, s. r. o., a Zenar Group, s. r. o. Firmu Malinovo v júli 2017 vlastnil Zenar Group a americká schránková firma Intelect. "Napriek tomu je jednoduché zistiť, kto stojí za spleťou firiem okolo pozemku. Konateľom Bernolákovo Invest II, Malinova, Zenar Group i Kaspiku bol v tom čase podnikateľ s nehnuteľnosťami Peter Sýkora," uvádza denník.

Peter Sýkora je obchodník s realitami a developer z Bratislavy. Jeho podnikanie sa týka okrem iného aj skupovania reštitučných nárokov od ľudí, ktorým Slovenský pozemkový fond nemôže vydať nehnuteľnosti zhabané za bývalého režimu. Sýkora alebo jemu blízki ľudia nároky od reštituentov odkúpia väčšinou za nízku cenu a pozemkový fond im vydá náhradné pozemky, na ktorých sa dajú zarobiť milióny eur. Túto schému využíval najmä za vlády Smeru, keď Slovenský pozemkový fond ovládali nominanti strany Roberta Fica. Peter Sýkora býval v rovnakej bratislavskej bytovke na Dlhých dieloch ako Fico. Podľa slov developera sa s Ficom nepozná.

Po takmer štyri a pol roku od kúpy majú dnes Blanárove pozemky cenu okolo 100 až 120 eur za meter štvorcový. Pokiaľ by sa Blanár rozhodol dobudovať inžinierske siete a pozemky predať, mohol by za ne dostať okolo 1,4 milióna eur. "V prípade, že by z nich odrátal najvyššiu možnú kúpnu cenu, teda do 99 999 eur, náklady na inžinierske siete vo výške zhruba 280-tisíc a ďalšie položky, ako napríklad projektovú dokumentáciu, mohol by na nich získať aj necelý milión eur," uviedol ďalej denník.