Už nie len dôchodkový strop: Ústavne sa má zakotviť aj minimálna mzda

BRATISLAVA - Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Navrhujú to poslanci koaličnej strany Smer-SD v návrhu ústavného zákona, ktorý predložili do parlamentu. Ten by sa ním mal zaoberať na júnovej schôdzi.