Odborári rokovali s Kalavskou o platoch zdravotníkov

Šéfka rezortu na stretnutí ubezpečila, že ministerstvo je aktívne v rokovaní o sociálnom balíčku. „V rámci sociálneho balíčka rokujeme o navýšení miezd zdravotníckych pracovníkov,“ povedala. „Oceňujeme aktívny prístup ministerstva a veríme, že navýšenie mzdy za odvedenú prácu zamestnanci uvítajú,“ doplnil Anton Szalay, predseda odborového zväzu.

Zdravotníctvo tento rok pocíti efekt vlaňajších racionalizačných opatrení na odstránenie neefektívnych výdavkov. „Reálne vrátenie úspor do rezortu nastane až tento rok, nakoľko sme mali poníženú výdavkovú bázu, ale príjmy rástli štandardným tempom nárastu. Rok 2018 bude preto rokom, kedy sa zdroje vrátia, a to približne 65 miliónov eur do ústavnej starostlivosti, 50 miliónov eur do ambulantnej starostlivosti, 15 miliónov eur pôjde do sociálnej či dlhodobej starostlivosti, a taktiež do iných oblastí,“ zhrnul Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva.

Na stretnutí sa diskutovalo aj o finančnom krytí regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Kalavská zástupcov odborárov ubezpečila, že všetky kroky ministerstva sa realizujú v prospech pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.