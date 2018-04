Bugár v tom má jasno: Odchod Gašpara by zjednodušil obsadenie kresla ministra vnútra

BRATISLAVA - Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár je na jednej strane rád, že po výmene na poste ministra vnútra sa priorita ich strany - odpolitizovanie Policajného zboru, dostala do legislatívneho procesu. Z pohľadu budúcnosti to Bugár považuje za zásadnejší a systémovejší krok, ako personálnu výmenu na jednom poste.

"Na druhej strane si myslím, že každý verejný činiteľ - vrátane prezidenta Policajného zboru - by mal mať cit pre realitu a vnímať spoločenské súvislosti," píše Bugár vo svojom stanovisku k odstúpeniu ministra vnútra Tomáša Druckera a zotrvaniu Tibora Gašpara na poste policajného prezidenta, ktoré poskytla hovorkyňa strany Klára Debnár. Bugár si myslí, že odchod súčasného šéfa Policajného zboru by určite zjednodušil obsadenie kresla ministra vnútra. "Nepochybujem o tom, že si to uvedomuje aj predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý musí prísť s novým návrhom na ministra vnútra," dodal na záver Bugár.

Most-Híd už dnes stanovisko vydal, strana je podľa neho prekvapená z rozhodnutia ministra vnútra Tomáša Druckera podať demisiu po tak krátkom čase. „Odstúpenie Tomáša Druckera berieme na vedomie. Navrhované zmeny o spôsobe výberu a menovania vedenia polície považujeme za dôležitý systémový krok k obnovovaniu dôvery. Návrh je v súlade s návrhom strany Most-Híd, ktorý z iniciatívy jej predstaviteľov bol zapracovaný aj do Programového vyhlásenia vlády,“ uviedol už dnes Most.

Minister vnútra Tomáš Drucker dnes oznámil, že sa rozhodol podať demisiu do rúk prezidenta Andreja Kisku. Ako povedal, nechce ešte viac polarizovať spoločnosť v otázke odvolania či neodvolania policajného prezidenta Tibora Gašpara. V pozícii ministra vnútra sa podľa jeho slov tiež necítil autenticky.