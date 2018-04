Verejné politiky sa majú robiť na základe dát a dôkazov, povedal Arbe

BRATISLAVA - Verejné politiky sa majú robiť na základe dát a dôkazov. V štúdiu Tablet.TV v relácii Svet Tu a teraz to uviedol riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe z Ministerstva vnútra SR.

Arbe zdôraznil, že cieľom je dosiahnuť efektívnosť vo verejnej správe. "Veľmi intenzívne sa niekoľko rokov snažíme pracovať na tom, aby štát mal vytvorené také podmienky, aby mohol fungovať efektívnejšie a kvalitnejšie. Aby ľudia, ktorí prichádzajú pracovať do štátu, boli naozaj profesionálmi," priblížil. Podľa neho je cieľom to, aby ľudia na takéto miesta nielen prišli, ale tam i zotrvali.

Riaditeľ operačného programu Efektívna verejná politika tvrdí, že verejné politiky sa majú robiť na základe dát a dôkazov. "Darí sa nám to. Máme spustený projekt, ktorým budujeme analytické jednotky na všetkých ministerstvách, na to, aby ministerky a ministri mohli rozhodovať na základe analýz," objasnil. Podľa jeho slov každý nový zákon, iniciatíva či regulácia bude musieť prejsť pod dohľadom ex ante hodnotením, pričom sa zistia, aké sú sociálne, environmentálne a finančné dosahy. Rovnako sa budú posudzovať aj dopady na občana či na podnikateľské prostredie.

"Napriek tomu, že Slovensko je veľmi vyspelá krajina vo svetovom meradle, rozvoj nie je jednorazový. Nemôžeme si povedať, že teraz už máme všetko za sebou a všetko sme spravili. Rozvoj má byť kontinuálny," myslí si Arbe. Potvrdil, že situácia v krajine povzbudila ľudí okolo operačného programu v tom, že má význam prinášať reformy, implementovať ich a meniť fungovanie verejnej správy. "Aby sa stala zodpovednejšou, otvorenejšou a aby bola profesionálnejšia. Aby to bolo o tom, že pracujeme s konkrétnymi dátami a robíme konkrétne politiky, ktoré sú užitočné pre občanov," uzavrel Arbe.