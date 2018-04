Pellegrini má nový luxusný byt: Financovanie je zahalené tajomstvom, astronomická suma

Pellegrini sa stal nedávno vlastníkom trojizbového bytu s rozlohou necelých 90 metrov štvorcových v komplexe Zuckermandel. Ako informuje portál dennikn.sk, luxusný byt stál 410-tisíc eur. Firme blízkej J&T už zaplatil 245-tisíc eur, zvyšných 165-tisíc bude platiť Tatra banke cez hypotéku. Mesačne to činí 800 eur. Byt kúpil uplynulý rok. Vtedy ako vicepremiér pre investície obhajoval štátne úľavy na „strategickú investíciu“ J&T a firmy HB Reavis v Bratislave. Investorom mohol na dani ušetriť desiatky miliónov.

Pellegrini vlastní aj byt v novostavbe v Banskej Bystrici a luxusnú chatu na Králikoch. Na nehnuteľnosti má hypotéku. Vlastní aj hektár poľnohospodárskej pôdy pri Zvolene. Vlastnil aj auto Lexus, nosí luxusné hodinky značky IWC, či drahé obleky. Záľubu má v amatérskom lietaní.

Oficiálny príjem

Od roku 2006 má Pellegrini oficiálne len príjem, ktorý mu postupne patril ako poslancovi, štátnemu tajomníkovi, ministrovi, predsedovi parlamentu a teraz ako premiérovi. V rokoch 2002 až 2006 bol poslaneckým asistentom Ľubomíra Vážneho, asistenti však majetkové priznania nezverejňujú. Mal živnosť, tá mu spolu s platom poslaneckého asistenta v roku 2005 vyniesla len 17 254 eur.

Denník N zrekonštruoval oficiálne príjmy premiéra na základe verejne dostupných údajov. Podľa majetkových priznaní od roku 2005 bol jeho hrubý plat celkovo okolo 380-tisíc eur. Priznanie za minulý rok ešte neodovzdal. V roku 2016 bol predsedom parlamentu a po voľbách v tom roku už bol vicepremiérom. Vo Ficovej vláde pôsobil v tejto funkcii aj v roku 2017, preto vo výpočte príjmov sa ešte raz pripočítal plat z roku 2016. Spolu so súčtom paušálnych náhrad, ktoré dostávajú poslanci aj členovia vlády a nezdaňujú sa, zarobil v čistom 460- až 480-tisíc eur. Iné príjmy v majetkových priznaniach nepriznal.

Mesačné náklady

Štandardné mesačné náklady odhadol Denník N na tisíc eur mesačne. Podotkol, že ide o poslanca, ktorý nemá deti, nežije nákladným životom, nechodí na drahé dovolenky. Za obdobie od roku 2005 do konca roka 2017 je to celkovo 156-tisíc. Pellegrini mal ale aj mnoho ďalších výdavkov.

Do roku 2008 platil jednu a od roku 2009 dve hypotéky. Byt na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici s garážovým státím má hodnotu nad 120-tisíc eur. Pred deviatimi rokmi si kúpil chatu vo vychytenej rekreačnej oblasti Králiky neďaleko Banskej Bystrice, žijú v nej jeho rodičia. Cena by mohla presahovať 100-tisíc eur a aj na ňu si zobral hypotéku.

Od roku 2012 do konca roka 2015 platil Pellegrini za prenájom luxusného bytu pri Horskom parku. Podľa jeho oficiálnej odpovede to bolo mesačne 850 eur plus energie, teda okolo 900 eur. Odsťahoval sa v roku 2016, keď byt vykradli. Za prenájom tak dal viac ako 40-tisíc. Odvtedy býval vo vládnom hoteli Bôrik, za ktorý ako člen vlády nemusel platiť.

Pellegrini si v rokoch 2005 až 2015 uvádzal v majetkovom priznaní auto značky Lexus. K jeho pravidelným nákladom patrili aj platby za byt v Banskej Bystrici. Pri triezvom odhade 120 eur mesačne išlo o vyše 11-tisíc. Do nákladov treba pripočítať aj nákup 1,1-hektárového pozemku v Lukaviciach pri Zvolene s cenou okolo 25-tisíc eur.

Keď sa teda spočítajú náklady Petra Pellegriniho v rokoch 2005 až 2017, musel minúť okolo 320-tisíc eur. Denník N do tejto sumy nezapočítal prípadné prvé platby za byt v Banskej Bystrici a za chatu na Králikoch, ani peniaze na jej rekonštrukciu. Nezapočítal ani sumu za dovybavenie bytu v Zuckermandli, ktorý teraz kúpil ako holobyt. „Predseda vlády vám osobne poskytol podrobné informácie o financovaní svojho bytu. Z týchto informácií jednoznačne vyplynulo, že kúpa jeho bytu bola transparentná, predseda vlády nebol v konflikte záujmov a svoje bývanie si zabezpečil prostriedkami, ktoré boli vzhľadom na jeho dlhoročnú prácu adekvátne. Túto tému preto považujeme za uzavretú a budeme sa sústreďovať na nové výzvy, ktoré stoja pred novou vládou a ktoré od nej ľudia očakávajú,“ uviedli z Úradu vlády.

Výdavky by sedeli, keby nebol nový byt

Pellegrini na základe priznaných príjmov v čistom zarobil od 460 do 480 tisíc. Jeho výdavky bez bratislavského bytu predstavujú sumu najmenej 320 tisíc. To je o 140 až 160 tisíc menej, než zarobil. Pellegrini ale za nový byt zaplatil firme blízkej J&T 245-tisíc. Vznikol rozdiel takmer 100-tisíc eur. Pellegrini priznal, že poberal aj desaťtisíce eur z kapitálových výnosov v banke. Také vysoké výnosy mohol dosiahnuť, len ak mal státisíce eur na účte.

Pellegrini to vysvetľuje tým, že mal aj iné príjmy, ktoré zákon nevyžaduje uviesť v majetkovom priznaní predkladanom Národnej rade. "V daňovom priznaní tieto príjmy, prirodzene, uvedené boli a pán premiér z nich zaplatil všetky zákonom predpísané čiastky. Ide predovšetkým o príjmy z predaja bytu, predaja auta, výnosov v banke, príspevok od rodiny a podobne," odpísali z tlačového odboru a doplnili: "Tieto príjmy umožnili pánu premiérovi nadobudnúť úspory, ktorými spolufinancoval kúpu svojho bytu."

Peter Pellegrini však bude musieť nezrovnalosti vo svojom majetku vysvetľovať v parlamente. "Budeme sa tým zaoberať a podnet podám ja," povedal šéf výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda (SaS).

Stanovisko Úradu vlády

"Predseda vlády poskytol všetky relevantné údaje týkajúce sa kúpy bytu. Išiel nad rámec informácií, ktoré poskytli jeho predchodcovia v pozícii premiéra v čase, keď riešili svoju bytovú otázku. Vyvrátil mediálne podozrenia, že bol v konflikte záujmov, keď kupoval byt a rovnako transparentne ukázal všetky dokumenty týkajúce sa kúpno–predajnej transakcie. Mediálnou témou teda už nie je konflikt záujmov, ale účelovo sa spochybňujú jeho finančné možnosti," uviedol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády pre Topky.

V stanovisku sa píše, že predseda vlády pravidelne zverejňuje svoje majetkové priznania a tým umožňuje verejnú kontrolu jeho sociálneho postavenia, zároveň si plní všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátu.

"V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že predseda vlády v minulosti absolvoval bezpečnostnú previerku na úrovni Prísne tajné a ak rešpektujeme fakt, že Národný bezpečnostný úrad je nezávislou inštitúciou, neexistuje objektívny dôvod spochybňovať majetkové a finančné príjmy predsedu vlády. V prípade, že bude potrebné ukázať všetky dokumenty príslušnému kontrolnému orgánu, predseda vlády je to pripravený urobiť tak, ako to bolo aj v súvislosti so získaním bezpečnostnej previerky na úrovni Prísne tajné," uvádza sa v stanovisku.