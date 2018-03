Kiska: Stiahnutie veľvyslanca z Moskvy je nedostatočným krokom! Danko má iný názor

Na stretnutí s veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrewom Garthom to dnes povedal prezident Andrej Kiska. Uistil ho, že Slovensko má rovnaké informácie o útoku chemickou látkou v Spojenom kráľovstve ako naši partneri v Európskej únii a v krajinách V4, ktorí sa rozhodli, že vyhostia ruských diplomatov.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák dnes informoval, že Slovensko si povolá na konzultácie veľvyslanca z Moskvy Petra Priputena. Ďalším krokom pritom môže byť aj vyhostenie diplomatov. Predvolanie veľvyslanca je reakciou na útok chemickou nervovoparalytickou látkou novičok na bývalého dvojitého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliu v britskom Salisbury. Londýn z útoku viní Moskvu, doteraz 27 štátov preto vyhostilo ruských diplomatov. Väčšinou však podľa krajín, z ktorých ich vyhostili, ide o špiónov pod diplomatickým krytím.

Danko to vidí inak

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) dnes na stretnutí s veľvyslancami Veľkej Británie a Ruskej federácie deklaroval rozhorčenie nad incidentom medzi týmito dvoma veľmocami.

„Odsudzujem to, ale odmietam, pokiaľ sa takéto incidenty dostávajú do politiky, vyvodzovanie zodpovednosti, keď veci nie sú preukázané. A jasne som deklaroval pozíciu Slovenska a povedal som, z pozície mňa ako predsedu národnej rady a predsedu koaličnej strany, povedal som a prosil o to, aby sme neboli označovaní za nepriateľov, ak si zachovávame svoje rozhodnutie a úsudok,“ povedal Danko na tlačovej besede. Priblížil, že na stretnutí s veľvyslancom Veľkej Británie Andrewom Garthom deklaroval, že vždy prispieval k spolupráci Angličanov so Slovenskom.

„Požiadal som veľvyslanca, aby sprístupnili všetky informácie, ktoré budú jasne deklarovať zodpovednosť Ruskej federácie. Nedisponujem takými informáciami, aby som okamžite zaujal pozíciu a že to nie je ani moja parketa, ale parketa vlády SR. Svoj rozhovor sme skončili ubezpečením, že akýkoľvek prejav vôle SR nie je Angličanmi vnímaný ako nepriateľský krok,“ povedal s tým, že mu je ľúto incidentu, ktorý v Anglicku nastal. Dodal, že nedisponuje informáciami, ktoré by ho utvrdili v tom, že treba konať inak, ako koná ministerstvo zahraničných vecí.

Dnes navštívil aj Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a stretol sa s veľvyslancom Alexejom Leonidovičom Fedotovom. Podľa Danka si Veľká Británia a Rusko budú musieť sadnúť k tejto situácii. „Je tu šanca pre diplomaciu na to, aby sa neobnovila studená vojna,“ povedal. Slovensko sa podľa neho rozhodlo urobiť diplomatické kroky, požiada o sprístupnenie všetkých informácií a vláda urobí opatrenia s čistou hlavou. „Ale nik nám nemá právo čokoľvek diktovať,“ povedal.

Stiahnutie slovenského veľvyslanca z Moskvy Petra Priputena je podľa Danka vzhľadom na stav informácií „maximálny možný krok“. „Stiahnutie veľvyslanca je už nad rámec, ale rešpektujem rozhodnutie vlády SR,“ povedal.

Na rozhodnutie Slovenska nepridať sa k väčšine európskych krajín nevyhostiť Rusov reagoval aj britský veľvyslanec na Slovensku Andy Garth. Ten sa vyjadril, že verí, že Slovensko sa napokon k európskym spojencom pridá a politikom pripomenul deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorou deklarovali svoje proeurópske a proatlantické smerovanie.

Garth oceňuje stiahnutie slovenského veľvyslanca, ale je sklamaný

Britský veľvyslanec na Slovensku Andrew Garth oceňuje, že Slovensko stiahne svojho veľvyslanca z Moskvy pre kauzu otráveného bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Priznáva však, že je sklamaný. "Vážnosť tejto udalosti si vyžaduje ráznu reakciu. Všimol som si, že po dlhšom zvažovaní sa slovenská vláda rozhodla stiahnuť veľvyslanca na konzultácie. Oceňujem toto rozhodnutie. Ale nemôžem povedať, že nie som sklamaný," povedal Garth pre RTVS a zverejnil svoju reakciu na Twitteri.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) v stredu informoval, že Slovensko povolá z Moskvy veľvyslanca pre kauzu otráveného bývalého ruského agenta v Spojenom kráľovstve. Podľa neho ide o vážny diplomatický akt. Poukázal, že za 25 rokov sme ešte nikdy nepovolali nášho veľvyslanca v Moskve na konzultácie domov. Doteraz sa 19 krajín Európskej únie rozhodlo vypovedať ruských diplomatov alebo deklarovalo, že to urobí, deväť krajín Únie zatiaľ takýto krok neurobilo, respektíve oznámili, že takýto krok robiť nebudú.

Prezident SR Andrej Kiska v utorok (27.3.) žiadal v súvislosti s kauzou jasný postoj Slovenska. Stiahnutie veľvyslanca označil v stredu za správny, ale nedostatočný krok. Odvolával sa na informácie našich spravodajských služieb. Pre predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) je stiahnutie veľvyslanca maximálny možný krok.