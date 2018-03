Zanedbaný Fico opäť na verejnosti: VIDEO Soros, štátny prevrat, kritika Kisku a médií

Deň po tom, čo vláda nového premiéra Petra Pellegriniho získala v parlamente dôveru, sa pred novinárov postavila koaličná trojica Andrej Danko, Béla Bugár a Robert Fico. Všetci traja sa stretli na koaličnej rade, po ktorej vystúpili so svojimi prejavmi. Peter Pellegrini chýbal. Expremiér sa po dlhšom čase postavil pred novinárov, no svoju rétoriku ani po rezignácii nezmenil.

Pokus o štátny prevrat

Okrem predstavenia nového sociálneho balíčka sa svojich predchádzajúcich názorov nevzdal. Robert Fico zablahoželal aj Robertovi Ficovi, ktorého v Taliansku zvolili za predsedu parlamentu. "Je to naozaj veľmi zvláštna situácia. Pán predseda Národnej rady to možno povedal správne, že sme spravili špeciálny trik, že sme človeka s talianskym menom urobili premiérom a mňa poslali do Talianska do dolnej snemovne talianskeho parlamentu," zavtipkoval na úvod Fico.

Opäť hovoril o štátnom prevrate. "Bol tu pokus o normálny prevrat. Budem ešte hovoriť o niektorých súvislostiach v najbližších dňoch," povedal bývalý premiér a dodal aj niekoľko slov o politickom prevrate. "Máme tu ďalšiu tému, ktorou je úloha mimovládok, zahraničia a niektorých ústavných činiteľov v pokuse o štátny prevrat," povedal. Opozícii zasa podľa expremiéra ide len o deštrukciu, chaos a kriminalizáciu vládnych politikov. Bugár a Danko s ním súhlasili. Bugár však odmietol teóriu o prevrate. Za protestmi ani mimovládkami však Bugár nevidí pokusy o štátny prevrat a že je normálne, že koaličné strany majú iný názor.

O prevrat sa snaží Fico

"Ak sa tu niekto snaží o štátny prevrat, tak je to Robert Fico. Robert Fico s pokusom o prevrat nenávisti, neistoty a strachu," reagovala na Facebooku Katarína Nagyová, organizátorka protestov Za slušné Slovensko.

K premiérovmu vystúpeniu sa na sociálnej sieti vyjadrila aj Veronika Remišová. "Dnešná koaličná rada ukázala, že naďalej v krajine vládne Robert Fico," povedala s tým, že slová o stabilite nie sú pravdivé. "Ako sme videli, rekonštrukcia vlády prebehla výlučne podľa ústavy a všetky reči o násilí a prevrate sú bezočivé klamstvá. Je neprijateľné, aby Robert Fico v tejto rétorike pokračoval a rozoštvával ľudí na Slovensku takýmito výmyslami."

Ficovou metódou je vyvolávať strach

Robert Fico je podľa politológa Radoslava Štefančíka jeden z najlepších slovenských politických stratégov. "Jeho rozhodnutia nezvyknú byt náhodné. Sú dobre premyslené a spravidla mieria na ľudské pudy, bývalý premiér je génius vo vyvolávaní strachu a obáv. Tak ako Mečiar pracoval s klamstvom, tak je Ficovou metódou vyvolávať strach. Fico vie manipulovať verejnou mienkou a k tomu ovláda umenie, ako prekryť vlastne škandály novými pseudokauzami," povedal pre Topky politológ.

"Na Slovensku, najmä medzi voličmi Smeru a ĽSNS je dostatok voličov, ktorí veria rozličným sprisahaneckým teóriám. Robert Fico si je zrejme vedomý, ze stratil racionálne úradujúceho voliča, ale ešte stále má šancu preraziť medzi konšpirátormi. Ale netreba zabúdať aj na fakt, ze po určitom čase v politickej funkcii sa k politikom prestávaju vyjadrovať politickí analytici a na scénu nastupujú klinickí psychiatri," dodal Štefančík.

Médiá spravili zo Slovenska čiernu dieru

"Posledné udalosti ukázali, že mediálna sloboda nejde ruka v ruke so zodpovednosťou. Zo dňa na deň sa mediálne stala z úspešnej krajiny stala čierna diera. Odmietam to," povedal s tým, že toto si ľudia na Slovensku nezaslúžia. "Odmietam, keď niekto tancuje na hrobe mladých ľudí a zneužíva vraždu na politické ciele," vyjadril sa Fico.

Slovensko pod tlakom zahraničia

Hovoril o tom, že Slovensko je pod tlakom zo zahraničia. O súvislostiach podľa jeho slov ešte bude hovoriť. Veľkej časti sveta sa podľa neho nepáčilo, keď Slovensko do ústavy presadilo definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. "Veľkej časti EÚ sa nepáčilo, keď sme odmietli povinné kvóty," povedal. "Chcem požiadať všetkých, vrátane pána prezidenta, aby sme zachovali zdravý rozum, pokiaľ ide o vzťah k Ruskej federácii."

Fico nechce narušiť dobré vzťahy s Ruskom, na ktoré je Slovensko strategicky naviazané. "Veľká Británia nás hodila cez palubu v Európskej únii a dnes od nás žiada solidaritu. Veľká Británia má veľa domácich úloh, ktoré má splniť. Oceňujem, že sme jedným z dvanástich štátov, ktoré veľmi rozvážne zhodnocujú situáciu."

Fico kritizoval Kisku

Fico tlačovku využil opäť aj na útok na prezidenta Kisku. Nepáči sa mu jeho kritika ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa nepridalo k európskym spojencom a nevyhostilo ruských diplomatov po otrave bývalého špióna Skripaľa a jeho dcéry chemickou látkou. "Vyzval som všetkých, vrátane pána prezidenta, nech sa ukľudnia. Nebudeme robiť hurá výkriky len preto, že uňho niekto klope na dvere a niečo od neho chce," povedal Fico. "Nebuďme ako barany, ktoré idú na bitúnok."

Dodal, že zahraničie ani tretí sektor si podľa neho úspech Slovenska neželajú. Robert Fico musel po protestoch podať demisiu a rezignovať na premiérsku funkciu. Vo svojom včerajšom prejave podotkol, že ide o stabilitu štátu a poďakoval koaličným partnerom, že dokázali zachovať koalíciu zvolenú v roku 2016. Dodal, že k súčasnej vláde neexistuje žiadna iná alternatíva. Na otázky či ostane poslancom, alebo nie, neodpovedal.