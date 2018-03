Pellegrini dodrží tradíciu, na prvú cestu pôjde do Českej republiky

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini dodrží tradíciu a pôjde na prvú oficiálnu zahraničnú návštevu do Českej republiky. Presný dátum návštevy však ešte nie je známy. Potvrdil to úrad vlády.

Od rozdelenia štátov je tradícia, že noví slovenskí ústavní činitelia idú na prvú cestu do ČR, kroky českých politikov zase smerujú na Slovensko. Už začiatkom apríla príde do Tatier na svoju prvú cestu v druhom funkčnom období česká hlava štátu Miloš Zeman, kde sa stretne so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom. Zeman bol na Slovensku aj na svojej poslednej návšteve pred znovuzvolením 12. decembra 2017.

Na prvú návštevu Českej republiky mal ísť v apríli 2016 po vymenovaní do funkcie premiéra Robert Fico, pre zdravotné problémy však cestu zrušili a do Prahy išiel v náhradnom termíne. Andrej Babiš - český premiér v demisii slovenského pôvodu, prišiel na návštevu Bratislavy 5. januára.