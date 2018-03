Posun na českej politickej scéne: ČSSD je ochotná uvažovať o vláde s ANO aj s Babišom

PRAHA - Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) je ochotná uvažovať o vláde s hnutím ANO aj napriek svojej doposiaľ zásadnej námietke, že v kabinete by nemal sedieť trestne stíhaný predseda ANO Andrej Babiš. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.

Predseda ČSSD Jan Hamáček po utorňajších rokovaniach so zástupcami ANO pripustil, že ak sociálni demokrati dostanú niektorý z rezortov vnútra alebo financií, sú ochotní o svojej účasti vo vláde uvažovať. Medzi ČSSD a ANO podľa Hamáčka stále zostávajú rozpory ohľadom daňovej politiky a preplácania prvých dní práceneschopnosti.

"Povedali sme, že za predpokladu, že by sme o takom projekte mali uvažovať, bude sociálna demokracia chcieť riadenie ministerstva vnútra alebo ministerstva financií. Súčasne sme zopakovali to, že za dôstojné zastúpenie sociálnej demokracie vo vláde považujeme päť rezortov a s tým sme sa rozišli. Pokračovať budeme vo štvrtok," povedal po rokovaní Hamáček. Podľa Hamáčka pri rokovaní zástupcovia ANO sociálnym demokratom jasne povedali, že trvajú na účasti svojho predsedu Andreja Babiša vo vláde. Je to ich jediný kandidát na premiéra.

"Požiadavka, aby pán Babiš nebol vo vláde, sa pre nás stáva určitým folklórom. Jasne sme povedali, že pre nás je to neprekročiteľná podmienka," vyhlásil po rokovaní podpredseda ANO Jaroslav Faltýnek. Hnutie podľa neho berie na vedomie požiadavku sociálnych demokratov týkajúcu sa prípadného riadenia jedného z ministerstiev vnútra alebo financií.