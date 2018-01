Krajcer o súčasnom stave koncesií: Pre nezávislosť je to najhoršie, vláda má v rukách bič na RTVS

Kým predseda parlamentu Andrej Danko hovorí o zrušení koncesionárskych poplatkov a možnosti zavedenia neobmedzenej reklamy, súčasný minister kultúry Marek Maďarič tento návrh zavrhol. Podľa neho sa ním vôbec netreba hlbšie zaoberať, za najlepšie riešenie považuje Maďarič zvýšenie koncesií. K téme sa vyjadril aj exminister kultúry Daniel Krajcer.

Téma koncesií sa účelovo skresľuje

Téma tzv. koncesionárskych poplatkov sa podľa Krajcera účelovo skresľuje. "Do úvahy totiž prichádzajú dva spôsoby financovania verejnoprávnych médií a oba sú úplne legitímne. Prvým z nich je financovanie primárne prostredníctvom koncesionárskych poplatkov. Ich výška však v súčasnosti nepokrýva oprávnene náklady RTVS. A na ich zvýšenie viaceré vládne garnitúry nemali odvahu," povedal pre Topky exminister kultúry.

Druhý spôsob je financovanie primárne zo štátneho rozpočtu, a to zákonom stanoveným percentom z HDP. "Je to model, ktorý funguje vo viacerých krajinách EU, kde nezávislosť verejnoprávnych médií nikto nespochybňuje. Takýto návrh som ako minister kultúry presadil v roku 2011. Jeho súčasťou bolo zrušenie koncesionárskych poplatkov. Vláda Smeru ho však v ďalšom roku zrušila. ​A s iným riešením neprišla," uviedol Krajcer.

Súčasný stav je pre nezávislosť úplne najhorší

"Súčasný stav je pre nezávislosť RTVS úplne najhorší. Telerozhlas sa totiž každoročne musí dofinancovávať cez Zmluvu so štátom. A jej výšku schvaľuje vláda a parlament. Čiže vládna garnitúra má v rukách pomyselný bič na manažment RTVS. Preto považujem za zavádzajúce tvrdenie, že zachovanie súčasného modelu financovania je zárukou nezávislosti verejnoprávnych médií. Opak je pravdou," povedal k súčasnej situácii.

Dankov návrh na zavedenie možnosti neobmedzenej reklamy nepovažuje Krajcer za dobré riešenie. "Zvýšenie objemu reklamy vo vysielaní RTVS nepovažujem za dobre riešenie. Naopak, čím menej reklamy, tym lepšie, najma pre diváka. Verejnoprávne médium nemôžeme porovnávať s komerčnými vysielatelmi, pre ktorých je to hlavný zdroj príjmov," uviedol Krajcer.

Podľa Krajcera však nie je pravdou ani to, že zrušenie koncesionárskych poplatkov automaticky znamená premenu RTVS na štátne médium. "Takým by sa stalo len v prípade, že by inštitúcii riadil nejaký štátny orgán - napríklad vláda alebo ministerstvo kultúry. A to je absolútne neprijateľné. Ak teda vládna garnitúra nemá odvahu zvýšiť koncesionárske poplatky, pre RTVS aj pre ľudí bude lepšie opätovné schválenie nášho návrhu zákona z roku 2011," dodal exminister.