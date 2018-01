Šokujúce odhalenie vo vyšetrovaní únosu Kováča ml.: Exsiskár prehovoril, akciu riadil Lexa

Kosík, jeden z piatich členov komanda, podľa SME tvrdí, že akciu zo služobného auta v blízkosti kontroloval vtedajší námestník tajnej služby Jaroslav Svěchota. Lexa podľa Kosíka dával rozkazy zo svojej kancelárie. "Všetko bolo riadené Ivanom Lexom. Vedel o každom kroku príslušníkov SIS počas únosu," píše Kosík vo vyhlásení.

Denník informuje, že Kosíkovo vyhlásenie sa začína tým, že si je vedomý možných právnych následkov svojho konania. "Nie som pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu. Nikto ma k ničomu nenútil," konštatuje v ňom. Denník pripomína, že Kosík sa podľa dostupných informácií naďalej nachádza vo väzení v africkom Mali, kde ho zadržali v novembri 2016 na základe medzinárodného zatykača. Zo Slovenska ušiel po tom, ako ho Najvyšší súd SR v lete toho roku uznal za vinného v kauze falšovania zmeniek voči bývalému obchodnému partnerovi Ľubomírovi Farenzenovi.

Kosík poslal žiadosť, chcel vypovedať

Generálna prokuratúra denníku SME v utorok potvrdila, že od Kosíka dostala mail so žiadosťou o jeho vypočutie. Poslal ho cez sprostredkovateľa. Kosík v ňom píše, že chce spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi. Zároveň žiada o informáciu, akou formou má doručiť svoju výpoveď, aby bola dostatočne vierohodná a dostala sa bezpečne do správnych rúk. Pre médium to potvrdila aj hovorkyňa Andrea Predajňová.

Ľuboš Kosík

"Vypovedať o trestnej činnosti bývalých nadriadených v SIS sa Kosík podľa vlastných slov rozhodol po tom, ako ho hodili cez palubu. Spolu s Lexom a Svěchotom, ktorý už zomrel, opäť označuje aj bývalého kolegu Michala Hrbáčka," píše SME s tým, že Hrbáčka Kosík spomínal už v decembri. Hrbáček podľa obžaloby v kauze únos vytvoril a riadil komando, ktoré v auguste 1995 zastavilo auto Kováča mladšieho na ceste zo Svätého Jura do Bratislavy.

Lexa nedvíha telefón

„Lexa od pondelka nedvíhal telefón. Jeho advokát Marek Para najskôr stanovisko k vyjadreniam Kosíka prisľúbil. Do uzávierky sa však už neozval,“ informuje denník s tým, že v minulosti obvinenia z organizovania únosu Lexa popieral. Hrbáček ešte v decembri Kosíkove tvrdenia o účasti na únose odmietol. Kosík teraz opisuje aj ďalšie podozrenia z údajnej trestnej činnosti SIS pod vedením Lexu.

Napríklad spomína prípravu na vraždu bývalého korunného svedka únosu Oskara Fegyveresa vo Švajčiarsku, kde sa ukrýval. A tiež doteraz neobjasnenú vraždu Róberta Remiáša, ktorý bol Fegyveresovou spojkou so Slovenskom. O plánovaní atentátu na Fegyveresa pritom Kosík vypovedal na polícii ešte pred útekom zo Slovenska v roku 2016. Polícia tvrdí, že vo veci naďalej vykonáva operatívne preverovanie. Ide o pátraciu činnosť, ktorá prebieha utajeným spôsobom, dodal hovorca policajného prezídia Martin Wäldl. „Samotného Fegyveresa pritom polícia doteraz vo veci nekontaktovala,“ dodal denník.

SME na záver pripomína, že kauzu únos po zrušení Mečiarových amnestií rieši Okresný súd Bratislava III. Sudca Karol Posluch po preštudovaní spisu rozhodne o ďalšom postupe. Kedy by sa mohol začať súdny proces, nie je známe. Do úvahy prichádza aj možnosť, že pre právne prekážky spojené s rušením amnestií sa proces ani nezačne.

Ujde Lexa znovu? SaS vyzýva sudcu

Strana Sloboda a Solidarita považuje tvrdenia bývalého dôstojníka SIS Ľuboša Kosíka, že zavlečenie Michala Kováča mladšieho riadil zo svojej kancelárie vtedajší riaditeľ SIS Ivan Lexa, v kontexte ďalších dôkazov a okolností za vierohodné. Keďže Ivan Lexa už v minulosti opustil Slovensko a skrýval sa pred spravodlivosťou v Juhoafrickej republike, liberáli dávajú na zváženie orgánom činným v trestnom konaní jeho zatknutie.

„O tom, že zavlečenie syna slovenského prezidenta Michala Kováča vykonali príslušníci SIS pod vedením Ivana Lexu, nepochybovali ani vyšetrovatelia, ktorí sa prípadu ujali na začiatku vyšetrovania, ani rakúsky súd, ktorý vrátil Kováča mladšieho na Slovensko napriek medzinárodnému zatykaču, ani investigatívni novinári a napokon ani občania,“ tvrdí predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

Normálnemu priechodu spravodlivosti podľa SaS zabránilo vtedy len to, čo v súčasnosti zabránilo vyšetriť daňové podvody podnikateľa Ladislava B. napojeného na predsedu vlády Roberta Fica. „Je to zneužívanie moci a pomocou spriaznených ľudí na polícii, prokuratúre a súdoch udeľovanie nezaslúženej a protizákonnej imunity vyvoleným,“ uviedla najsilnejšia opozičná strana.

O tom, že Slovensko v otázkach spravodlivosti a rovnosti pred zákonom prešľapuje na jednom mieste, vypovedá aj to, že napriek mnohým pokusom demokratických síl zrušenie amorálnych a nezákonných Mečiarových amnestií trvalo dlhé roky. Ale keď sa to nakoniec podarilo, nič sa nedeje. Už niekoľko mesiacov sa má verejnosť uspokojiť s vysvetlením, že sudca stále skúma obvinenie voči Lexovi, ktoré má už 17 rokov. „Vyzývame sudcu Okresného súdu Bratislava III. Karola Poslucha, aby ďalej nenechával verejnosť v obavách, že zavlečenie Michala Kováča mladšieho – tento akt štátneho terorizmu – bude naďalej omilostené,“ dodávajú R. Sulík, Ľ. Galko a J. Kiššová.