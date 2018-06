Šokujúci prípad z Prahy: Samozvaný kráľ pedofilov, sexuálne nechutnosti s dievčatkami

PRAHA - Otrasný prípad rieši česká polícia. Zaoberá sa sexuálnym zneužívaním niekoľkých malých dievčat. Z ohavností už obvinila 38-ročného Petra z Prahy a súd ho poslal do väzby. Pri čítaní zvrátených nechutností sa obracia žalúdok.

Peter si v súkromí hovoril Plyšáčik, založil web pre pedofilov a vyhlásil sa za pedokráľa. Ostatným pedofilom chcel radiť, aby neboli nebezpeční. O šokujúcom prípade zvrátených nechutností informovala Mladá fronta DNES na svojom webe.

Prípadom sa zoaberá česká polícia. "Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovaniu nebudeme poskytovať žiadne informácie. Na prípad je uvalené informačné embargo, figurujú v ňom maloletí," vyjadril sa hovorca stredočeskej polície Pavel Truxa. Muž usporadúval detské tábory a v desiatkach materských škôlok viedol tanečné krúžky pre najmenšie deti. Navonok vystupoval ako skúsený a seriózny pedagóg a tanečník.

Všímavá predavačka

Podľa informácií českého portálu bol muž pred niekoľkými týždňami s osemročným dievčatkom v reštaurácii v Lysej nad Labem. Dieťa obchytkával a nevhodne sa k nemu správal. Všimla si to predavačka a situáciu nasnímala. Video odovzdala polícii. Muži zákona neváhali a hneď sa začali prípadom zaoberať. V Petrovom počítači našli veľa fotografií a videí s dievčatkami zo škôlok.

Zdroj: gettyimages

Nájdené fotografie zachytávajú Petra s dievčatkami v rôznych situáciách. Na jednej mu dieťa sedí za klavírom na kolenách, iné sú oveľa drsnejšie. Vyšetrovatelia dokonca obvinili aj matku dievčatka, s ktorou bol v reštaurácii, pretože ho predávala.

Viedol tanečný krúžok

Petr sa roky pohyboval v blízkosti detí. Mal agentúru, prostredníctvom ktorej ponúkal vyučovanie tanca. Škôlky po celej Prahe obchádzal viac ako desať rokov, dokonca organizoval aj tábory. Podľa polície mal pôsobiť až v 50-tich škôlkach. V niektorých zariadeniach pritom na jeho kurzy dohliadali učiteľky či upratovačky a v niektorých bol s deťmi sám. Politici v obvodoch, ktoré sú zriaďovateľmi škôlok, sa bránia tým, že o lektorových sklonoch nevedeli. "V súvislosti s touto a podobnými kauzami vyzvala mestská časť Praha 20 svoje príspevkové organizácie, aby externých pracovníkov preverovali a v priebehu činnosti ich i naďalej kontrolovali," reagovala starostka Hana Moravcová.

Za tanečné krúžky si od rodičov účtoval 800 českých korún (31 eur) za polrok, 1600 (62 eur) za celý školský rok. "Rodičia podpísali súhlas, že si deti preberá lektor a počas krúžku za ne zodpovedá on," opísala jedna riaditeľka.

Vlastný zvrátený web

Plyšáčik býval členom Československej pedofilnej komunity, známej ako Čepek, ktorá združuje podobne deviantných jedincov, no mal neustále konflikty s ostatnými, a tak mu administrátori pohrozili vylúčením pre nevhodné narážky v chate. Petr komunitu napokon opustil a v decembri 2015 si založil vlastnú, ktorú označil ako "bezpečné sídlo obdivovateľov dievčatiek".

Zdroj: gettyimages.com

"Potreboval som podržať od niekoho igelitku. Janičkina matka povedala, že mi ju Janička podrží. Ja na ňu - pred asi 10 dospelými: Ty mi podržíš?" povedal Petr. Keď sa jeden z členov komunity ohradil, že by sa nedivil, keby mu nejaký otecko jednu "natiahol", Plyšáčik odpovedal: "Ja by som si ju natiahol, či roztiahol sám. Stačilo by, keby mi ju priviedol..." napísal pedofil v roku 2015.

Cieľom jeho založenej komunity bola údajne osveta, teoretické štúdium či "rady od skúsenejších pedofilov ako ovládať vášne". Na webe o sebe píše, že jeho záujmom je štúdium detskej sexuality a páčia sa mu dievčatá od jedného do 10 rokov. K jeho najobľúbenejším odkazom patrili dievčatká v plavkách, ktoré boli vo vyzývavých pózach. Reportér MF DNES narazil na jeho web už pred dvoma rokmi, pričom Plyšáčik najprv súhlasil aj s rozhovorom, čo si však neskôr rozmyslel.