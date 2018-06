Veľká výzva pomoci: Šimonko (7 mes.) trpí leukémiou, potrebuje krv

Výzva s prosbou o pomoc sa objavila na policajnom Facebooku. Šimonko je synčekom policajta a, žiaľ, trpí leukémiou. "Šimonko Záhorský má iba 7 mesiacov, no už teraz bojuje so zákerným ochorením, leukémiou. Potrebuje URGENTNE krv skupiny B RH+. Ak ju máte, príďte kdekoľvek do nemocnice alebo na transfúznu stanicu a povedzte, že je pre neho," vyzýva polícia na sociálnej sieti.

Krv darovali aj kolegovia policajti Zdroj: Foto: FB/Polícia

Od zverejnenia výzvy zaznamenali transfúzne stanice vysoký nárast darcov, za čo patrí každému vďaka. Pomôcť môžete dlhodobo aj vy. Šimonko bude potrebovať krv aj o mesiac a neskôr. Pri darovaní krvi uveďte chlapčekovo meno s doplnením, že je z Nitry a momentálne je hospitalizovaný v nemocnici na Kramároch v Bratislave.