Smutná správa po krvavom útoku v Bratislave: Dobitý cudzinec umrel

Smutná správa. 36-ročný Filipínec, ktorý sa na Obchodnej ulici v Bratislave zastal dvoch žien, ktoré mali obťažovať Slováci, zomrel. Podľa našich informácií podľahol svojím zraneniam vo štvrtok okolo 14:30 hod v nemocnici.

Z útoku je obvinený 29-ročný Juraj z Dunajskej Stredy. Podľa našich informácií 36-ročného muža Filipínca, previezli do bratislavskej nemocnice v kritickom stave. "Dostal do hlavy riadny kopanec, len jeden. Spadol na zem a nehýbal sa," povedal pre Topky svedok. Podľa našich informácií muž mal mať rozsiahle krvácanie do mozgu.