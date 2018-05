Žena (†54) umrela tri dni po banálnej operácii: FOTO Súd rozhodol, bardejovská nemocnica sa bráni

Pred troma rokmi v bardejovskej nemocnici operovali 54-ročnú ženu. Išlo o banálny zákrok – operácia žlčových kameňov, ktorý žena podstúpila v pondelok. Žiaľ, o tri dni na to umrela. „V pondelok bola na operácii, vo štvrtok mala nastúpiť do práce a vo štvrtok zomrela,“ povedal pre Tv Joj manžel zosnulej Jaroslav. Spomenul aj to, že jeho manželka dokonca pracovala v nemocnici.

Jaroslav, manžel zosnulej ženy.

Vzhľadom na jej kritický stav ju museli vo štvrtok previesť do nemocnice v Košiciach, kde jej už lekári nedokázali pomôcť. Advokát Pavel Labáth, ktorý zastupuje rodinu nebohej povedal, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne a včas.

Predsedníčka prešovského senátu Krajského súdu si myslí, že došlo k poraneniu priedušnice, ktoré nebolo účastníkom konania včas rozpoznané. Hovorkyňa Andrea Pivarčiová uviedla, že Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou skonštatoval, že zdravotná starostlivosť nebola pacientke poskytnutá správne.

Zosnulá 54-ročná žena, ktorá umrela tri dni po operácii žlčových kameňov.

Jaroslav televízii povedal, že manželku po zákroku trápili bolesti v oblasti hrude a hrdla, kde mala aj výrazný opuch. „Videl som ju vo vážnom stave, zavolali ošetrujúceho lekára, že nič sa nebojte,“ spomína Jaroslav. Obhajca bardejovskej nemocnice tvrdí, že nemocnica sa chyby nedopustila.

„Správny senát Krajského súdu v Prešove žalobu žalobcu zamietol,“ uviedla hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová.

„Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zistil pochybenia v postupe pri anestézii pacientky a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložil sankciu vo výške 6500 eur,“ priblížila hovorkyňa úradu, pričom advokát rodiny považuje danú čiastku za neadekvátnu.