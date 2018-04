Dlhé roky od brutálnej vraždy Michala v Bratislave: Jeden z útočníkov sa trestu nedožil

BRATISLAVA - Pred 13 rokmi otriasla hlavným mestom správa o vražde v Petržalke. Otec so synom brutálne dobili Michala Horeckého. Po zdĺhavom súdnom procese padol definitívny verdikt.

Martina Jajcaja odsúdil vo štvrtok Krajský súd v Bratislave za brutálnu vraždu Michala Horeckého, ktorá sa stala v bratislavskej Petržalke v roku 2005, na 13 rokov odňatia slobody. Verdikt je právoplatný. Súd Jajcaja uznal vinným z vraždy, ktorú vykonal podľa predsedu senátu mimoriadne agresívne. Jajcaj, ktorý si má trest odsedieť v ústave s najprísnejším stupňom stráženia, bol stíhaný na slobode a rozsudok si vypočuť neprišiel.

Súd dá ešte vo štvrtok príkaz polícii na jeho dodanie do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. "Je to slabá náplasť po dlhých rokoch trápenia. Jajcay sa nikdy našej rodine neospravedlnil za vraždu nášho nevinného syna," povedal okrem iného po opustení súdnej miestnosti médiám otec zavraždeného.

KS teda uznal vo štvrtok Jajcaja za vinného z vraždy a zamietol jeho odvolanie voči minuloročnému verdiktu Okresného súdu Bratislava I. "Vzhľadom na odstup času nie je možné určiť mieru viny obžalovaného Martina Jajcaja. Navrhujem, aby KS zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa. Prípadne, aby odvolací súd, vzhľadom na odstup času uložil obžalovanému menší trest," uviedol v záverečnom návrhu advokát obžalovaného Alexander Filo. "Rozsudok súdu prvého stupňa pokladám za zákonný a správny. Odvolanie obžalovaného navrhujem zamietnuť ako nedôvodné. Prvostupňový súd dôkazy správne vyhodnotil," povedal vo svojom záverečnom návrhu prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek.

Obžalovaný vo svojom odvolaní požadoval vec vrátiť okresnému súdu na opätovné rozhodnutie, prípadne zmierniť trest. Účasť na samotnom skutku nepopieral, tvrdil však, že on a jeho otec sa len bránili útoku poškodeného, ktorý mal sám problémy so zákonom. Podľa neho tiež nie je možné presne určiť, aký podiel na bití Horeckého mal on sám a aký mal jeho dnes už zosnulý otec. Poukazoval tiež na väčší časový odstup od skutku. Podľa krajského súdu však prvostupňový súd vyhodnotil všetky dôkazy správne.

Ako došlo ku skutku

Podľa prokuratúry v blízkosti Humenského námestia v bratislavskej Petržalke po predošlej hádke zaútočil vo februári 2005 Jajcaj spolu so svojím otcom Ľuborom na 26-ročného Michala Horeckého. Podľa obžaloby ho Jajcaj kopal, bil ho päsťami, udieral mu hlavou o zľadovatelú zem a tiež mu na ňu dupal nohou. Obaja muži tiež napadli aj Horeckého kamaráta. Svedkovia incidentu zavolali na miesto záchranku, zdravotníci však po príchode skonštatovali smrť Horeckého. Prípad na súde sprevádzali časté odročenia. Pojednávanie najskôr spomalila aj smrť jedného z prísediacich sudcov a taktiež opakované neúspešné predvolania niektorých svedkov. Taktiež pôvodný predseda senátu prvostupňového súdu odišiel pred uzavretím veci do dôchodku, preto bolo nutné prípad pred súdom prejednať odznovu. Nový predseda senátu následne vec prejednal za 14 mesiacov.

Ľubor Jajcaj

Jajcaj už bol v minulosti odsúdený za napadnutie muža v bare, ktorému skleneným pohárom ťažko poranil oko. Tomu predchádzalo obťažovanie priateľky obete. Súd za to v novembri 2010 Martina odsúdil na dva roky s podmienečným odkladom na päť rokov a prikázal mu, aby poškodenému zaplatil viac ako 22.000 eur. Podmienečná lehota už však pre Martina Jajcaja neplatila. Súd vo februári 2013 rozhodol, že aj na neho sa vzťahuje prezidentská amnestia.