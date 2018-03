Novinka v prípade Kramného: Na povrch vyšiel dokument o pitve, záhadný nález v žalúdku Klárky

BRNO – V prípade dvojnásobného vraha Petra Kramného sa objavil nový dokument, ktorý predložil Spolok Šalamún. Poukazuje na to, že telá zavraždenej Moniky a Klárky boli prevezené do Česka bez žalúdkov. Pitevný nález z Egypta uvádza, že v ich žalúdkoch bola nájdená tmavá škvrna. Navyše v žalúdku 8-ročnej Klárky bola zistená prítomnosť tekutiny neznámeho pôvodu.

V dokumente Vrah Petr Kramný? Spolok Šalamún, ktorý sa snaží dokázať Kramného nevinu, pripomína, že pitva zavraždenej Moniky (†36) a Klárky (†8) bola vykonaná približne 24 hodín po náleze tiel. „Keď ich prezreli a bolo to u nás v pitevni, tak zistili, že u nich došlo k totálnej deštrukcii žalúdkov, a to z dôvodov množstva jedu, ktorý sa do žalúdkov oboch zavraždených dostal,“ citoval Spolok Šalamún Hosáma ad-Dín Hasana Abdoa, riaditeľa hurgadskej nemocnice.

Do Českej republiky boli ich telá prevezené bez žalúdkov. K dispozícií je k nim len pitevný nález z Egypta. V prípade Moniky spolok uvádza, že na jej žalúdku bola nájdená tmavá škvrna, okolo ktorej bola silne narušená sliznica. Orgán bol prázdny.

Petr Kramný (39)

Ten istý nález bol aj v žalúdku 8-ročnej Klárky, no pitevný nález v jej žalúdku navyše objavil aj malé množstvo tekutiny neznámeho pôvodu. „Pitvajúci lekár Walid Nagi, ktorý jediný žalúdky videl, nebol nikdy v Českej republike vypočutý, aby vysvetlil nálezy v ich žalúdkoch,“ sťažuje sa Spolok Šalamún. Dodal, že v odbornej literatúre nie sú žiadne údaje o tom, že by v prípade zásahu elektrickým prúdom jestvoval nález na žalúdku.

Český vrah Petr Kramný bol odsúdený na 28 rokov. Na letnej dovolenke v roku 2013 v hotelovej izbe zavraždil svoju manželku a dcéru. Svoj trest si odpykáva vo väznici v Mířove. Prednedávnom mu Ústavný súd zamietol sťažnosť, obhajoba sa tak spolieha na obnovenie procesu. Na povrch vyšli nové posudky, ktoré spochybňujú vraždu elektrickým prúdom. Informoval o tom český denník Blesk.