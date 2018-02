HROZIVÉ detaily v prípade pádu v lezeckom centre: Prvá verzia nešťastia, osudová chyba Lindy (43)

BRATISLAVA - Obrovské nešťastie sa stalo na najväčšej horolezeckej stene na Slovensku. Linda D. (43), zrejme vlastnou chybou, spadla z výšky. Okamžite ju ratovali záchranári a s ťažkým úrazom hlavy ju previezli do nemocnice. Jej stav je však aj naďalej veľmi kritický.

Linda bola na lezeckej stene v K2 na Starej Ivánskej ceste. Jej záľuba sa však zmenila na tragédiu. Okolo 13:30 spadla zo steny a vážne si zranila hlavu. Na miesto okamžite dorazili záchranári. "Pacientku previezli do nemocnice v umelom spánku," informovala Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov.

Po prevoze do nemocnice na Kramáre išla Linda rovno na operačnú sálu. "Naši lekári robia všetko, čo je v ich silách, aby pacientku stabilizovali," povedala Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Podľa našich informácií je momentálne Linda po operácií, no upadla do kómy a jej stav je veľmi kritický. K tragédii sa vyjadrilo aj samotné K2 na svojej sociálnej sieti.

"Vážení zákazníci, dnes u nás došlo k úrazu. Lezkyňa bola vo veľmi vážnom stave prevezená do nemocnice. Veríme, že to dopadne dobre. Stena bude dnes uzavretá," napísali v pondelok po nehode. Podľa nich k úrazu došlo pri lezení na samoiste a pravdepodobným dôvodom bolo zacvaknutie karabíny mimo nosného oka.

Prípadom sa zaoberá aj polícia, ktorá vo veci začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. "V súvislosti s uvedeným prípadom pádu 43-ročnej ženy z horolezeckej steny, ku ktorému došlo v priestoroch jednej z budov na ulici Stará Ivánska cesta, začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Presné príčiny ako aj okolnosti ktoré tejto udalosti predchádzali sú v súčasnej dobe predmetom vyšetrovania," informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Chybu si nevedia vysvetliť

Skúsení lezci, ktorí chodia na steny pravidelne, nevedia pochopiť to, ako si mohla Linda zacvaknúť karabínu mimo nosného oka.

Samoist

"To, čo sa stalo, pre mňa znie nepochopiteľne. Pri každom samoistiacom zariadení je výrazné upozornenie aj s popisom, ako sa pomocou neho správne istiť. Neviem si predstaviť, ako si mohla karabínu pripnúť mimo nosného oka – veľa možností, kam ju o sedák bezpečne pripnúť, totiž nie je. Muselo ísť o veľkú nepozornosť alebo začiatočníčku, ktorá hlboko podcenila riziko," myslí si lezkyňa, ktorá chodieva do K2 pravidelne.

Podľa nej existuje ešte možnosť, že ak sa pripla o sedák nesprávne, oko sa mohlo pri prudkom ťahu odtrhnúť. "To je ale len v teoretickej rovine," dodáva lezkyňa.

Lezenie so samoistom

Ako vyzerá lezenie so samoistom, si môžete pozrieť na videu.

K2 je najväčšou lezeckou stenou na Slovensku. Má výšku až 15 a pol metra.