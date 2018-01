FOTO Opitý vodič (26) narazil do oplotenia dvoch domov a poškodil auto vo dvore

Ako uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, 26-ročný vodič osobného motorového vozidla Renault Laguna z B. Bystrice po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu vozovky a svojim schopnostiam, pričom s autom dostal na mokrej ceste šmyk a narazil do betónového oplotenia rodinného domu a následne aj do betónového múrika oplotenia ďalšieho rodinného domu. Pri nehode sa zranil vodič a jeho 28-ročný spolujazdec utrpel ľahké zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.

"Po náraze do kovovej vstupnej brány a betónového múrika došlo aj k poškodeniu zadnej časti osobného motorového vozidla Toyota Avensis, ktoré bolo zaparkované vo dvore rodinného domu," pripomenula hovorkyňa.

Vodičovi pri dychovej skúške namerali 0,72 miligramu alkoholu, čo je v prepočte 1,5 promile. Celkovú škodu, ktorá pri nehode vznikla, odhadli na 3900 eur. Vodičovi bude vznesené obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.