Šokujúci rozvod TOP páru šoubiznisu? Tieto FOTO odhaľujú pravdu!

David a Victoria Beckhamovci tvoria jeden z najkrajších párov šoubiznisu. Ich 19-ročné manželstvo prekonalo viacero kríz a neraz sa v súvislosti so športovcom hovorilo aj o nevere. Aj napriek tomu sú stále spolu a so svojimi ratolesťami sú dokonalým prototypom harmonickej a šťastnej rodiny.

Počas uplynulých dní sa na internete znovu výrazne riešila kríza ich vzťahu. Beckhamovci však prostredníctvom hovorkyne všetky dohady popreli. „Ide len o falošné správy. Je to strata času. O ich rozvode neexistuje žiadna zmienka,” uviedla.

Aj pri pohľade na posledné fotografie Beckhamovcov to nepôsobí dojmom, že by sa prestali mať radi. V nedeľu sa ukázali na módnej šou v Londýne, kde obaja pôsobili spokojne a nevyhli sa ani menším prejavom lásky. Snáď im to vydrží navždy...

Zdroj: Instagram

