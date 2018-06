Chudá Kardashianka ukázala prsia: Namiesto bradaviek má TOTO!

Vynašla sa! Je dobre známe, že instagram netoleruje fotografie, na ktorých sú nahé ženské prsia. Aj napriek tomu je plný odvážnych záberov. Nejedna známa kráska sa so svetom chce podeliť o záber na svoje odhalené vnady. V takom prípade si bradavky prekryjú hviezdičkami alebo inými emotikonami a problém je vyriešený.

V týchto dňoch vystavila svoje prsia na obdiv aj Kendall Jenner. Bradavky schovala pod obrázky zmrzliny a pošteklila tak fantáziu nejedného svojho obdivovateľa.

Médiá sa v poslednom čase zaoberali jej románikom s Anwarom Hadidom. Mladšieho brata známych modeliek videli pri nežnostiach so spomínanou Kendall. Ako prezradil zdroj magazínu People nejde o nič vážne. „Ona sa rada zabáva. Nechce vážny vzťah a užíva si to, že je single. Má pocit, že kedykoľvek to začne myslieť vážne, tak v tom má potom zmätok a nefunguje to,” uviedol človek z okolia známej modelky.

Odhalená Kendall Jenner sa vynašla a bradavky si prekryla obrázkami zmrzliny. Zdroj: Instagram