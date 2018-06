Kardashian sa zbavuje tučného tela: Konečne sa nebude za seba hanbiť!

Rob Kardashian kedysi., Zdroj: profimedia.sk

Aktuálna FOTO vnútri!

LOS ANGELES - Vstúpil si do svedomia! Rob Kardashian (31) sa v porovnaní so svojími slávnymi sestrami príliš nepretŕča. Dôvodom bolo aj to, že sa hanbil za svoje tučné telo. Zdá sa však, že veľkého brucha a neforemných faldíkov sa nateraz zbavil. Pozrite sa, ako dnes vyzerá!