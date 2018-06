Svadba speváčky s „veľkým zadkom“ je na spadnutie: Pochválila sa zásnubákom... Pozrite na ten ŠUTER!

Meghan Trainor

LOS ANGELES - Speváčka Meghan Trainor (24) sa do povedomia širokej verejnosti dostala vďaka obľúbenému hitu All About That Bass, kde spievala o svojom veľkom zadku. Ten už nejaký čas patrí výlučne mladému hercovi Darylovi Sabarovi (25), s ktorým už čoskoro chystá svadbu. Plavovláska sa v týchto dňoch objavila v spoločnosti a pochválila sa zásnubným prsteňom. Pozrite, aký kameň nosí na prste!