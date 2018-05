Výrazná speváčka sa rozhodla zmeniť svoj životný štýl: Chce sa dožiť vysokého čísla

„Chcem žiť naveky. Chcem navždy vyzerať mlado. Prestala som piť alkohol a prestala som robiť všetko, čo negatívne pôsobí na moju tvár. Nechcem už bojovať s akné. Mám 24 rokov, už to mám za sebou. Chcem sa dožiť 106 rokov," povedala.

Meghan Trainor začala písať piesne už ako jedenásťročná. V roku 2009 vydala eponymný album a o dva roky k nemu pribudli nahrávky I'll Sing With You a Only 17. Všetky pritom vydala svojpomocne. Skutočne ju však preslávil až singel All About That Bass zo štúdiovky Title (2015), ktorú uviedla na trh pod značkou Epic. Z nahrávky pochádzajú aj single Lips Are Movin, Dear Future Husband a Like I'm Gonna Lose You. Vďaka spomínanej skladbe All About That Bass si na konto pripísala dve Billboard Music Awards. V roku 2016 vydala ďalšiu štúdiovku Thank You a získala aj cenu Grammy pre najlepšieho nováčika.