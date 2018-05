Dcéra Michaela Jacksona bojkotovala luxusnú prehliadku: Po TOMTO sa zdvihla a odišla!

Paris Jackson sa v pondelok zúčastnila módnej prehliadky Dior Couture's spring/summer 2019 Cruise collection. Na fashion šou sa však nezdržala dlho. Ako informujú zahraničné médiá, už po prvom kúsku sa brunetka zdvihla a odišla. Modelky totiž outfity predvádzali na koňoch a známej dcére sa nepáčilo, ako so zvieratami zaobchádzali.

Rozhodla sa preto, že na takomto podujatí sa nezúčastní. „Bola veľmi znepokojená, ako sa manipulovalo s koňmi, tak sa potichu vytratila,“ prezradil magazínu People zdroj. „Dámy, ktoré vystupovali s koňmi, sedeli v bočnom sedle, takže museli použiť bičík, aby kone išli rovno, a to navyše lialo a šou sa nekonala pod stanom,“ dodal zdroj. Módny dom sa k situácii nevyjadril.

to be clear, i did not “storm out” of the show. i quietly got up and walked out trying my hardest to not cause a scene, because i do not support animals being branded and whipped. not trying to become enemies in the fashion world in any way, but i will always be myself.