Dočkali sa: Najsexi spevák planéty sa stal dvojnásobným otcom, narodila sa im dcérka

Tridsaťosemročný muzikant a modelka, známa najmä ako jeden z anjelikov značky spodnej bielizne Victoria's Secret, sa zosobášili v júli 2014 v Mexiku po dvoch rokoch randenia. Spolu už vychovávajú 16-mesačnú dcérku Dusty Rose.

Adam Noah Levine pôsobí v spomínanej skupine Maroon 5 od jej vzniku v roku 1994, pričom pôvodne sa volala Kara's Flowers. Pod týmto názvom vydali v roku 1997 album The Fourth World. Ako Maroon 5 debutovali štúdiovkou Songs About Jane (2002). Po nej nasledovali počiny It Won't Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012) a V (2014), pričom všetkých päť sa dostalo do prvej desiatky britského i amerického albumového rebríčka. Skupina získala okrem iného tri ceny Grammy.