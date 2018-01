Úprimná spoveď Kevina zo Sám doma: Miluje Jacksonovu dcéru, otca už roky nenávidí!

LOS ANGELES - Otvoril svoju trinástu komnatu! Macaulay Culkin (37) bude verejnosťou už navždy spájaný s počinom Sám doma. Keď však príde reč na detstvo, známy herec zablúdi myšlienkami nielen ku obrovskej popularite, ale aj k nepríjemným spomienkam. Prezradil to v rozhovore s komikom Marcom Maronom (54). Prečo na svojho otca nespomína v najlepšom?

Časy, keď bol Macaulay Culkin na úplnom dne, sú už našťastie minulosťou. Na predstaviteľa slávneho Kevina McCallistera je oveľa príjemnejší pohľad, známy herec začal byť aktívny na sociálnych sieťach a nevýhýba sa ani rozhovorom. Najnovšie prijal pozvanie od Marca Marona, kde mu v šou WTF with Marc Maron toho dosť prezradil.

Marca zaujímal napríklad hercov vzťah s jeho krstnou dcérou Paris Jackson. „Musím ťa varovať. Som veľmi ochránarsky, čo sa jej týka. Takže sa maj na pozore,” reagoval Macaulay. „Veľmi ju ľúbim,” dodal Culkin, ktorý má s dcérou zosnulého Kráľa popu krásny vzťah. Dokazujú to jeho slová, či pispevky na sociálnych sieťach, i fakt, že si minulé leto dali spraviť rovnaké tetovanie.

Macaulay Culkin a Paris Jackson si sú veľmi blízki.

Slová plné lásky by ste však od filmového Kevina čakali márne, keď príde reč na jeho otca Kita. V rozhovore s Marcom ho označil za psychicky aj fyzicky násilného. Slávny herec nekomunikuje s otcom zhruba 25 rokov. Namiesto toho, aby bol na úspechy svojho syna pyšný, totiž na neho neuveriteľne žiarlil. „Všetko, o čo sa pokúšal, som ja dosiahol ešte pred tým, než som mal 10 rokov. Bol to veľmi zlý človek. Veľmi zlý človek...” zaspomínal si Culkin. „Ak chcete, môžem vám ukázať jazvy, ktoré od neho mám,” dodal.

Na to, že sa ako 14-ročný odlúčil od svojich rodičov a prestal byť živiteľom celej rodiny, spomína ako na jednu z najlepších vecí svojho života. Culkinovi rodičia sa rozviedli v roku 1995. Otec Kit sa znovu oženil a so synom k sebe nenašli cestu ani pred štyrmi rokmi, keď Culkin starší utrpel mozgovú príhodu. Už v minulosti sa na adresu Macaulaya vyjadril - „Nepovažujem ho viac za svojho syna.” - a vyzerá to tak, že tí dvaja sa zrejme nikdy nezmieria...