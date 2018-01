Extrémny výstrih ryšavej modelky: Bradavky ostali skryté len zázrakom!

LONDÝN - Odvaha jej nechýba! Victoria Clay (23) skúšala uspieť v šou Britain’s Next Top Model. Súťaž síce nevyhrala, avšak veľmi dobre vie, ako na seba strhnúť pozornosť. V dave sa nestratí vďaka výraznej ryšavej hrive a keď zavíta do spoločnosti... Tak je o rozruch ozaj postarané. Aha!

Victoria Clay síce nie je príliš známa, no je dosť pravdepodobné, že o nej ešte budeme počuť. Finalistka posledného ročníka súťaže Britain’s Next Top Model robí všetko pre to, aby sa na ňu nezabudlo.

Ryšavka sa počas pôsobenia v súťaži prezentovala ako Ruža Anglicka so skvelými prsiami. A že je hodná takejto prezývky sa usiluje dokázať pri každej možnej príležitosti. Victoria sa aj pred pár dňami vybrala na istú párty nahodená v kvetinovom overale, ktorého výstrih siahal takmer po pupok.

Mnohé ženy by sa v takomto outfite cítili nekomfortne a každú chvíľu by si výstrih kontrolovali, aby neukázali viac, než mali v pláne. Victoria však vyzerala maximálne sebavedomo a pikantnému trapasu sa počas celého večera vyhla.

