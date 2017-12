Charlieho anjel s vyžehlenou tvárou: No teda, táto na 72 vôbec nevyzerá!

Zastavila čas! Reč je o herečke menom Jaclyn Smith, ktorá sa najviac zviditeľnila účinkovaním v počine Charlieho anjeli. Spoločne s kolegyňami Farrah Fawcett a Kate Jackson tvorili trojicu, na ktorú sa na televíznych obrazovkách ozaj dobre pozeralo.

A na Jaclyn je veru príjemný pohľad aj dnes, keď sa vekovo radí medzi sedemdesiatničky. Atraktívna herečka sa o svoj zovňajšok stará a odmenou jej je stále štíhla figúra. Brunetka však zaujme aj tvárou, na ktorej by ste márne hľadali vrásky. Je pravdepodobné, že Jaclyn za ňu vďačí nielen krémom a kozmetike. Isté však je, že výsledok je ohromujúci.

Nečudo, že keď zverejnila na instagrame fotku pri vianočnom stromčeku, fanúšikovia ju zahrnuli komplimentami. „Wau, vyzeráš neskutočne,” znie jeden z nich. „Tak takto to chcem aj ja. Mať sedemdesiat a vôbec na to nevyzerať. To je sen každej ženy,” neskrývala svoje nadšenie fanúšička. Čo na herečkinu tvár hovoríte vy?

