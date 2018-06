Nová jojkárska posila: Na toto teda nemám žalúdok!

Populárna speváčka Lucie Bílá sedela v porote šou Česko Slovensko má talent od jej začiatku a stala sa neodmysliteľnou súčasťou zábavného formátu. So svojím obľúbeným projektom sa však po šiestich ročníkoch rozhodla rozlúčiť. Do uvoľneného porotcovského kresla už v novej sérii zasadla hudobníčka Marta Jandová, ktorá si porotcovanie vyskúšala dvakrát v Československej SuperStar, v Hlase Česko Slovenska, či v nemeckej speváckej súťaži PopStars.

​Marta Jandová doplnila trojicu porotcov v zložení Jaro Slávik, Diana Mórová a Jakub Prachař. Zdroj: Jan Zemiar

Známu rockerku sme stretli na nedávnej tlačovej konferencii Talentu a vyspovedali sme ju, aké sú jej pocity a dojmy z doterajšieho priebehu tejto súťaže.

„Ja som nadšená, koľko ľudí sa nám ukázalo na javisku, ako sme to aj my ako porota zvládli všetko spracovať, pretože niektorí mali veľký talent, niektorí ho zasa nemali vôbec. Takže som rada, že to mám za sebou, ale som na druhej strane rada aj za to, že som si to prežila.“

Ako sa Vám v Talente porotcovalo?

„Bol to po prvé iný štýl súťaže, než som bola doposiaľ zvyknutá. Úplne iné talenty, nie len spev. Takže to bola pre mňa novinka, čo úplne osviežilo moju porotcovskú činnosť, takže som si to veľmi užívala.“

Zažili ste počas súťaže nejaký moment, ktorý Vás prekvapil alebo šokoval?

„Bolo ich tam veľa. Zistila som, že na určité talenty nemám žalúdok. Napríklad také lámanie tela či ďalšie, ktoré fyzicky bolia.“

Súčasťou siedmeho ročníka šou Česko Slovensko má talent je už aj speváčka Marta Jandová. Zdroj: Jan Zemiar

Ako ste zvládali emócie v šou? Predsa len do Talentu sa hlásia aj takí ľudia, ktorí to v živote nemali práve najjednoduchšie.

„Áno, poplakala som si. Som mama a my mamy sme o čosi emotívnejšie. Raz som s tým chcela trocha bojovať, pretože som nechcela, aby ten príbeh vyzeral úplne pateticky. No nebol to žiaden smutný príbeh, bol to naopak krásny, pozitívny, motivačný príbeh – a práve tá čistota mi priniesla slzy. Bojovala som s nimi, ale potom prišli aj tak."

Ako ste si zvykli na nových kolegov v porote?

„Zvykla som si veľmi rýchlo. Jara som predtým videla raz v živote, keď som vystupovala ako hosť v Talente, čo je niekoľko rokov dozadu. Jakuba samozrejme poznám, sme kolegovia a Dianu som videla po prvý raz a tiež sme si sadli. Mne sa páči, keď sú dve ženy v porote, ktoré spolu nesúťažia, ktorá je krajšia, múdrejšia, chudšia. Mňa to baví, keď sme vedľa seba ako ženy, ktoré sú každá úplne iná a to sa nám, myslím, podarilo. Aj keď nás nesnímali kamery.“

Celý rozhovor so speváčkou Martou Jandovou si môžete pozrieť v priloženom videu.