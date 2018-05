Sklovská miluje nového muža: Takto vyzerá!

Speváčka Sisa Sklovská a jej manžel Juraj Lelkes tvoria pár už 8 rokov, z toho 7 rokov sú manželmi. Odkedy však Juraj odišiel pracovne do Rumunska, vidia sa manželia oveľa menej. Hoci si mnohí mysleli, že im to začne časom škrípať, v spoločnosti vyzerali vždy zamilovane. Sisa však pre jojkársky Topstar nedávno priznala, že má po svojom boku nového chlapa, do ktorého je zamilovaná.

Ak si však myslíte, že Juraja opustila, nie je to tak. Ten v posledných mesiacoch iba výrazne zmenil imidž. „Ja hovorím, že mám nového muža,“ prekvapila speváčka svojím vyjadrením. Juraja naozaj nevymenila za iného, manžel sa iba na jej želanie nechal konečne poriadne zarásť a schudol 12 kíl. „On sám s tým začal. Mal takú potrebu schudnúť. Oblečie obleky, ktoré nemohol obliecť, takže vyťahuje nové veci zo skrine,“ povedala Sklovská pre spomínanú reláciu. Umelkyňa má tak po svojom boku „nového“ človeka. „Musel prestať jesť chlieb, lebo on veľmi ľúbil chlieb a veľmi veľa ho je. Keď chceš radikálne schudnúť, musíš prestať jesť chlieb,“ priznala recept, ako sa Jurajovi podarilo zhodiť nadbytočné kilogramy.

A čo sa týka jeho nového zarasteného vzhľadu, Sisa priznala, že si to už dlho priala. „Ja som vždy chcela, aby bol zarastený, aby sa neholil úplne,“ priznala tmavovláska, ktorej manžel splnil sen. A tak je aj 7 rokov po svadbe stále zamilovaná. „Áno, vážne, som. Však hovorím, že mám nového muža, to je veľmi dôležité,“ dodala speváčka. Fotografiu zmeneného Lelkesa nájdete v našej GALÉRII»