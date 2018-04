Drsná potýčka v nitrianskom divadle: Dvaja herci dostali padáka!

NITRA - Musela zasahovať SBS! Pred dvomi týždňami mala v Divadle Andreja Bagara v Nitre premiéru nová hra s názvom Otec Goriot. No a práve po tejto inscenácii malo dôjsť v divadelnom bufete k drsnej potýčke. Na sociálnej sieti to prezradila dcéra herečky Evy Pavlíkovej (57) Katarína (29), ktorá si hovorí tiež Katarzia. Po tomto incidente dokonca vraj dvaja mladí herci dostali výpoveď!

Speváčka celý incident na sociálnej sieti detailne popísala. „Po premiére predstavenia Otec Goriot sedeli herci v bufete, ktorý je pre hercov niečo ako obývačka. Prostredie, kde sa stretávajú a cítia sa tam ako doma. Do tejto ich „obývačky“, kam chodia iba zamestnanci divadla, pozvaní kamaráti a rodina, o druhej v noci prišli štyri gorily z firmy Bonul pána Bödöra, ktoré tam pozval šéf bufetu, pán Vilček. Herci boli nemilo prekvapeníl, čo tam tieto osoby robia. Po chvíli gorily vyhlásili, že je záverečná. Herci sú emotívni ľudia, a preto sa, samozrejme, bránili, najskôr verbálne a potom aj fyzicky. Nazvime to, že boli týmito gorilami ťahaní za kravaty,“ rozpísala sa Katarzia.

Katarína alias Katarzia je dcérou herečky Evy Pavlíkovej.

Na miesto incidentu podľa jej slov mal byť povolaný aj samotný riaditeľ divadla Jaroslav Dóczy. No jeho reakcia bola úplne iná, aká sa od neho v tej chvíli očakávala. „Namiesto toho, aby sa svojich ľudí zastal, vyškieral sa v kúte a následne dal Romanovi Poláčikovi a Martinovi Šalachovi, mimoriadne talentovaným chlapcom, ktorí ťahajú svojimi schopnosťami súbor, výpoveď,“ napísala speváčka.

Herci údajne riaditeľa urazili. „Pán Dóczy bol urazený, že ho v emočne vypätej situácii a pod vplyvom alkoholu herci poslali do r*ti. Ale v divadle nepracujú úradníci, ale umelci, ktorí majú svoje názory, nálady a konajú impulzívne, čo by mal riaditeľ ako prvý pochopiť a nezachovať sa ako komunistický funkcionár. Namiesto toho, aby sa za nich postavil a uznal vinu majiteľovi bufetu a mafiánskej ‚grupke vyhadzovačov‘, odvolal sa na zákony, ktoré možno v teoretickom svete platia, ale v ľudskom a divadelnom určite nie. Dúfam, že sa túto záležitosť podarí prešetriť niekým nezaujatým a pán Dóczy si uvedomí, že neriadi kulturák v Jarku, ale divadlo, ktorého históriu a hodnotu by mal sám najlepšie poznať,“ rozohnila sa Katarzia.

Speváčku v jej názore podporil aj herec Robo Jakab, ktorý sa incidentu prizeral. „Bol som súčasťou tejto ‚popremiérovej radosti‘. Miesto šťastia, že kolegom z divadla, plného kvalitných hercov, vyšla premiéra, odchádzal som v nemom úžase. Z divadla ma vykázal majiteľ bufetu. Nebol priamo tam, ale tak som to ako hosť, kamarát a fanúšik nitrianskeho divadla bral. Za normálne to teda vôbec, ale vôbec nepovažujem. Dúfam, že to je nejaké nedorozumenie,“ vyjadril sa.

Robo Jakab bol tiež svedkom incidentu.