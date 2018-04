JOJku čakajú veľké zmeny: A môže za to táto moderátorka!

Moderátorská dvojica Adam Zavřel a Hana Zavřelová Gallová majú opäť dôvod na radosť. Sympatická brunetka je totiž vo štvrtom mesiaci tehotenstva a už na jeseň sa stane po druhý raz mamou. Či sa ich štvorročný synček Matúš dočká sestričky alebo bračeka, jojkári zatiaľ netušia.

Ďalšie dieťatko vraj zaľúbenci plánovali už dlhšiu dobu. „Áno, my sme to plánovali. Adam chcel dokonca už dlhšie druhé dieťa. A ja sa priznám, že som musela mať najprv ten pocit, že budem všetko zvládať popri Matúškovi, ktorý je veľký mamkoš,“ povedala pre magazín Topstar Hanka, ktorá pred kamerami zároveň ukázala aj rozkošné vypuklé bruško.

Moderátorka Hanka Zavřelová Gallová má už takéto krásne tehotenské bruško.

Hoci tvrdila, že prvé mesiace boli pre ňu ťažké a veľa pribrala, my musíme uznať, že jej to nesmierne pristane a je z nej naozaj krásna tehuľka. Meno pre malého drobca zatiaľ vybraté nemajú. So smiechom ale obaja priznali, že ich názory sa v tomto absolútne rozchádzajú.

Zavřelová tak aktuálne kompetentným z JOJky trochu skomplikuje situáciu. Už čoskoro sa totiž poberie na materskú a na moderátorskom poste ju budú musieť nahradiť. Naposledy na záskok plavovlásky využili kolegyňu Máriu Ölvedyovú, tú však aktuálne tiež zamestnávajú mamičkovské povinnosti.

Zaujímalo nás preto, či na Kolibe už majú nejaké riešenie. „Zastupovanie moderátorky Hanky Zavřelovej Gallovej v Novinách o 12 budeme riešiť pred jej nástupom na materskú dovolenku,“ povedala pre Topky.sk hovorkyňa Jojky Lucia Kulihová. Nechajme sa teda prekvapiť, ako napokon túto situáciu televízia vyrieši.

Adam Zavřel a Hana Zavřelová Gallová sa na jeseň stanú dvojnásobnnými rodičmi.