Markizácka redaktorka navštívila rodinu Márie Troškovej: Fyzický útok a vyhrážky zabitím!

Informácie zo súkromia Troškovej a Vadalu pred niekoľkými týždňami poskytla jej matka. Pre Nový čas vtedy otvorene priznala, že jej dcéra a podnikateľ neboli iba spolupracovníkmi v rovnakom biznise. „Oni sa do seba zamilovali, nezačali ako obchodní partneri. On mal nejakú priateľku v Bratislave, stretli sa a ja som o tom ani nevedela, a keď som prišla do Bratislavy, tak Majka robila v roku 2011 riaditeľku súťaže Miss Pezinok. Zháňala sponzorov. Hlásili sa rôzni, ktorí by dali peniaze,“ povedala Trošková staršia začiatkom marca.

Milenecký pomer mal krachnúť, keď sa Vadala v Taliansku oženil. „Skončilo to práve na tom, že rodiny sa v Taliansku dohodnú, ako kedysi dávno, že dohodnú manželstvo pre majetky. Tak aj on sa oženil, a tým pádom sa to s Majkou skončilo,“ vyhlásila otvorene. „Bol mi to aj vysvetliť a povedal, že Majku miluje a chce s ňou byť. A viem, že so svojou manželkou od svadby nežije. On žije tu a ona v Taliansku,“ prezradila Máriina matka pre spomínaný denník, hoci Vadala popieral, že by s Ficovou asistentkou udržiaval iný než pracovný vzťah.

Troškovcov počas víkendu navštívila reportérka Kristína Kövešová, ktorá sa bližšie zaujímala o Máriu a Vadalu. Hneď po tom, ako sa predstavila, sa na ňu z balkóna začala valiť voda. „Prišli sme, aby sme dali priestor na vyjadrenie rodičom Márie Troškovej. Dopadlo to tak, že namiesto odpovedí na naše otázky na mňa vyliala niekoľko litrov vody a začala tvrdiť, že zavolá políciu,“ povedala redaktorka, ktorú o chvíľu neskôr atakoval Troškovej otec.

Mama Márie Troškovej vyliala z balkóna na markizáčku Kristínu Kövešovú niekoľko litrov vody.

„Čo chcete? Choďte do pi*e,“ rozčuľoval sa pred kamerou. „My sa iba chceme normálne rozprávať,“ odpovedala Kövešová agresívnemu Troškovi, ktorý do nej následne silno sotil. Keď ho člen štábu požiadal, aby nebol agresívny, začal po ňom hádzať kamene a vyhrážať sa mu, hoci ho z balkóna okrikovala Máriina matka. „Ja ťa zabijem, ty hajzel poj*baný,“ odznelo počas reportáže, ktorú dnes zverejnili v Televíznych novinách na Markíze.

Odzneli aj vyhrážky.

Keď sa ho redaktorka spýtala, či je pravda, že Mária tvorila pár s Vadalom, hodil po nej ďalší kameň. „Tam si hľadajte vraha,“ kričala Trošková staršia, ktorá celú situáciu sledovala z balkóna. Odpoveď dal Kövešovej napokon istý Michalovčan, ktorý poskytol rozhovor pod podmienkou anonymity. „Minimálne boli milenci. To tu každý vie,“ povedal s tým, že Mária mala byť nasmerovaná priamo k premiérovi, aby Taliani dokázali ľahšie riešiť svoj biznis. „Určite to nebolo na základe dákeho jej talentu... Že by bola nejaká super manažérka. Myslím, že to je len pretiahnutá ruka z východu na západ,“ povedal na záver neznámy muž pre Markízu.