Haberovi v SuperStar praskli nervy: Kam som sa to dostal, do pi*e?!

Paľo Habera svoj jasný názor na spev mladučkej plavovlásky vyjadril hneď po vystúpení. „Pre mňa to bolo veľmi priemerné vystúpenie. Ani dobré, ani zlé, priemerné. Máš veľa zlozvykov, bolo to dosť preexponované v rámci afektu, také kadejaké veci, ktoré nie sú veľmi prirodzené,“ pustil sa do speváčky obávaný kat.

S jeho slovami však absolútne nesúhlasili jeho kolegovia z poroty. „Podľa mňa to vôbec nebolo priemerné. Máš nádherný hlas, veľmi krásne sa počúva,“ povedal na Bárinu adresu Ben a k jeho pochvalným slovám sa pridala aj Knechtová. „Mne sa veľmi páči, že konečne prišla speváčka, ktorá spievala pesničku od Alicie Keys v jej rytme, to sa ešte nestalo, takže pre mňa je to zázrak,“ zahlásila Katka.

Súťažiaca tak nakoniec aj napriek nesúhlasu Haberu v šou postúpila ďalej... No a to ho nenechalo chladným. Hneď, ako zostala miestnosť prázdna, naplno povedal svoj názor. A nešetril ani vulgarizmami toho najhrubšieho zrna. „Je vám jasné, že skončí v ďalšom kole... Tak potom načo ju púšťame, keď máme báb jak nas*atých a nemáme chalanov! Kadejaký priemerný človek... Kam som sa to dostal, do pi*e?!“ zahlásil vytočený porotca.

