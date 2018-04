Knechtová vyviedla kolegu zo SuperStar z miery: Pri pohľade na TENTO dekolt sa nedokázal sústrediť!

BRATISLAVA - Porotcovia SuperStar trávia spolu počas kastingov doslova celé hodiny. Traja muži a jedna žena... Niet preto divu, že keď si Katka Knechtová (37) oblečie šaty s hlbokým výstrihom, jej kolegom to môže narobiť poriadne problémy. Aktuálne sa pri speváčkinom outfite poriadne zapotil Matěj Ruppert (40). Pri pohľade na jej dekolt sa totiž nedokázal sústrediť!

Katarína Knechtová je bez pochýb krásna žena. Hlavne v posledných rokoch, keď stavila na ženskejší imidž, je doslova neprehliadnuteľná. Niet preto divu, že keď si na seba oblečie zvodnejší kúsok odevu, jej porotcovskí parťáci zo speváckej šou SuperStar môžu mať trochu problém s koncentráciou.

Najnovšie na tento „zákerný“ ťah sexi kolegyne doplatil český spevák Matěj Ruppert. Tmavovláska si totiž obliekla šaty s rafinovaným výstrihom pomerne odvážneho strihu. Porotcovi tak zablúdil pohľad do Katkinho dekoltu častejšie, ako by bolo možno vhodné. Nuž ale netreba sa mu čudovať, speváčke to naozaj veľmi pristalo!

Matěj Ruppert mal pri Katke Knechtovej problém sa sústrediť.