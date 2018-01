Ďalší rozchod v slovenskom šoubiznise: Známa tanečnica dala košom spevákovi!

BRATISLAVA - S rozchodmi prominentných párov akoby sa v poslednom čase roztrhlo vrece. Najnovšie krach vzťahu verejne priznal ďalší z nich. Umieračik zazvonil medzi tanečnicou Vierkou Ayisi (28) a jej už bývalým partnerom Tomym Kottym (26). To však nie je všetko. Umelec svojím vyjadrením dotlačil blondínku k tomu, aby urobila razantný krok!

Tomáš, ktorý sa už objavil aj v šou Česko Slovensko má talent a naposledy v markizáckej Farme, bol v uplynulých dňoch pozvaný ako hosť do Telerána, kde rozhovor s moderátormi neobišiel ani jeho vzťah s Vierkou. Hudobník zareagoval na otázky zo súkromia, akoby sa nechumelilo, a teda to vyzeralo tak, že je medzi dvojicou všetko v poriadku. To ale robiť nemal.

Raper totiž už pár s dcérou Fredyho Ayisi netvorí. Tá sa teda napokon rozhodla veci uviesť na pravú mieru. „Okolnosti a nepríjemné konflikty ma dotlačili k reakcii. Nie som momentálne v žiadnom aktuálnom vzťahu s nikým. Už niekoľko mesiacov a z určitých serióznych dôvodov,“ vyjadrila sa na Instagrame.

Vierka Ayisi priznala rozchod s Tomym Kottym.

Chybu si priznal aj sám Tomáš. Ten pre portál markiza.sk povedal, že s jeho bývalou priateľkou mali dohodu, že o svojom vzťahu-nevzťahu sa verejne vyjadrovať nebudú za žiadnych okolností, čo v Teleráne porušil. „Pokiaľ nebudem opäť v reálnom, milujúcom, lojálnom a stabilnom vzťahu, nebudem sa na tému o žiadnom vzťahu už viac vyjadrovať. A nemal by sa už ani nikto iný,“ uzavrela celú situáciu Vierka, ktorej z profilu na sociálnej sieti zmizli aj fotky s jej teraz už bývalým frajerom. Topky.sk snažili s tanečnicou spojiť, no nepodarilo sa.