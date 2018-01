Balúchová a Kollár v sobotu v spoločnosti: Ona v krásnych šatách, on plesal s inou!

Boris Kollár ako aj Barbora Balúchová sa túto sobotu objavili v spoločnosti. Ak by ste si mysleli, že na akciu vyrazili spolu, mýlili by ste sa. Do spoločnosti sa vybrali každý zvlášť. Boris Kollár sa objavil na Plese v opere, kde mu partnerku robila jeho najstaršia dcéra Saška, rovnako ako minulý rok.

Matka Kollárovho posledného potomka Barbora Balúchová odbehla za prácou do Dolnej Stredy, kde mala koncert. Tam sa objavila v dlhých čiernych šatách, akoby išla na ples a nie na koncert. A treba priznať, že v nich vyzerala naozaj krásne a veče,r ako sama povedala, si užila. Rovako ako otec jej syna Alexa Boris, ktorý pridával počas plesu na sociálnu sieť jeden záber za druhým.

„Priatelia, ďakujem za včerajší zážitok. Ďakujem vám za krásne správy, ktoré mi posielate, sú mojim hnacím motorom, že to čo robím, má zmysel. Síce dnes som po včerajšom koncerte ako chodiaca mŕtvolka, ale viem, že si organizmus zvykne a každým koncertom bude ranný Alexkov budíček ľahší,“ napísala speváčka na sociálnu sieť v nedeľu ráno. Fotografie si môžete pozrieť v našej GALÉRII.