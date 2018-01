Tajná operácia v závere roka: Známa slovenská herečka šokuje... OSLEPLA som!

BRATISLAVA - Jedna rana za druhou. To aktuálne prežíva herečka Jana Hubinská (53), ktorá nedávno prežila mimoriadne kritické obdobie vo svojom živote. Po rade nezdarov a komplikácií v osobnom i pracovnom živote prišli zdravotné ťažkosti, ktoré herečku priviedli až na operačný stôl.

Pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli zarážajúcu správu, že Jana Hubinská má poriadne nepríjemné zdravotné problémy, ktoré ju na istý čas vyradili z pracovného života v divadle. „Janu musia v predstaveniach alternovať, má problémy s očami a dokonca bola na operácii,“ dozvedeli sme sa od nášho dobre informovaného zdroja.

Keď sme herečku oslovili, na našu správu nereagovala. Neskôr však na sociálnej sieti v rozsiahlom statuse priznala, že operačný zákrok absolvovať musela. „Od konca septembra prežívam najhoršie obdobie v mojom živote,“ napísala s tým, že sa mesiace pasovala s rôznymi problémami. Ten najhorší však prišiel až nakoniec.

Hoci väčšinou Jana Hubinská srší množstvom pozitívnej energie, v posledných mesiacoch sa s ňou život príliš nemaznal.

„Vyvrcholením tejto „krásnej“ životnej skúsenosti bola slepota na jedno oko a do istej miery ešte stále je,“ prezradila Hubinská, čím potvrdila to, čo sa už istý čas šuškalo. Problémy so slepotou však rieši aj naďalej a podľa toho, čo uviedla, ju ešte nejaké tie zákroky čakajú aj v budúcnosti.

Ako totiž napísala, v novom roku si plánuje začať plniť svoje sny. „Môj aktuálny je, mať prilepenú sietnicu a opäť vidieť,“ priznala na záver. Veríme, že všetko dobre dopadne a Janke želáme, nech sa skoro uzdraví a vráti v plnej sile do divadla, kde fanúšikom určite chýba.