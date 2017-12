Silvester Martina Nikodýma: Oddych s rodinou bude musieť prerušiť!

„Na Silvestra si odbehnem, lebo budem moderovať jednu akciu, no potom sa za nimi zas vrátim,“ prezradil. Za zimnými radovánkami najradšej chodí do Tatier a do Jasnej. „Jasná je lepšia a lepšia. Tam som sa s otcom ako dieťa sám učil lyžovať. Na Chopku a na Bielej Púti. Vtedy to tam vyzeralo trošku inak. Boli tam také vleky, ktoré vás vystrelili vždy tak dva metre dopredu, a keď ste spadli, tak vás vlekár už druhý raz nepustil. Teraz už sú tam úplne iné podmienky. Jasná je podľa mňa veľmi fajn stredisko. A keď vyjde počasie, tak je to úplná bomba,“ poznamenal Nikodým, ktorý v ostatných dvoch rokoch prepadol aj bežkám.

„K bežkovaniu sa začínam každý rok viac a viac preklápať a bavia ma stále viac. Začiatky sú ťažké, kým na to človek príde, ale dať si potom takých dobrých 15 - 16 kilometrov na bežkách, z toho mám úplne iný pocit, ako keď som len na lyžiach. Lyžovanie, samozrejme, neeliminujem, lyžujem stále. No minulý rok sme boli napríklad v Jasnej a ja som okolo nejakej druhej odišiel zo svahu, už ma to nebavilo, kopec bol nejaký zľadovatený, neboli tam skrátka dobré podmienky. Povedal som si, že sa idem prezuť do bežiek a idem si dole na lúku zabežkovať a tam som sa potom dorazil,“ prezradil obľúbený moderátor.