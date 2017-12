Hoci sa filmári vždy snažia všetko naplánovať do najmenšieho detailu, pri nakrúcaní vzniknú mnohé nepredvídané situácie. Herci a členovia štábu sa môžu zraniť, občas niečo chýba a treba to zháňať alebo improvizovať a zvieratá sú tiež nevyspytateľné. Vedeli ste, čo všetko sa prihodilo pred vyše 30 rokmi pri výrobe rozprávky Perinbaba?

♦ V jednej scéne letela Dora na perine popri mlyne. A bolo to také tesné, že si na to odniesla aj pamiatku. Z jednej lopatky mlyna totiž trčal klinec, a ten jej poriadne poškriabal chrbát. Kostymérka sa potom dokonca na herečku hnevala za roztrhanú blúzku.

♦ Scénku, keď Jakubko vyletel z neba od Perinbaby, nakrúcali so žeriavom. Malého herca Emanuela Hasona poriadne obúchali o skaly, čo sa nezaobišlo bez poriadnej bolesti.

♦ Pri lietaní na balóne viseli herci na naozaj tenkých nitkách, ktoré sa dokonca niekedy aj pretrhli. Keď rekvizitár testoval bezpečnosť, zlomil si ruku. Ak by sa počas nakrúcania niekomu stalo naozaj niečo vážne, Juraj Jakubisko by šiel do basy. Bol totiž zodpovedný za zdravie hercov.

♦ Počas nakrúcania ušlo niekoľko pávov, ktoré mala Alžbetka pásť. Ľudia ich vídali v oravských lesoch ešte aj po roku.

♦ Nakrúcanie muselo byť prerušené, keď štáb zistil, že nemá dostatok klincov na vytvorenie kulís. Na Slovensku sa ich zohnať nepodarilo, tvorcovia museli úsť po ne do Rakúska. Päťdesiat balíkov previezli cez colnicu načierno.

♦ Záver rozprávky si režisér predstavoval oveľa pompéznejšie. Pripravený bol úžasný ohňostroj, no kým štáb večeral, nejaký opilec začal vykrikovať: Ohňostroj, ohňostroj! A tak ho pyrotechnici spustili. Na ostrú potom zostalo len pár rakiet.