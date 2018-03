VIDEO Samovražedný útok v Kábule: Muž sa odpálil pri oslavách Nového roka, 26 mŕtvych

Podľa ministerstva vnútra sa samovražedný atentátnik odpálil na ceste vedúcej k šiitskej svätyni, kde sa zišli ľudia pri príležitosti osláv perzského Nového roka (Novrúz).

K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. V Afganistane však operuje odnož teroristickej organizácie Daeš, ktorá pravidelne útočí na šiitov. Sunnitskí extrémisti ich totiž považujú za odpadlíkov zasluhujúcich si smrť.

Officials have said at least 25 people were killed and 18 wounded in Wednesday's bombing in PD3 in #Kabul. pic.twitter.com/ZgGTLyAkrs