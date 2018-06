Občianska kandidátka na prezidentku: Tauchmannová-Záborská sa uchádza bez podpory politikov

"Moja cesta k zásadnému rozhodnutiu sa začala pre desiatimi rokmi. Keď sa mi niečo nepáčilo a myslela som si, že viem pomôcť v spolupráci a občanmi či spotrebiteľmi, napísala som projekt spoločenskej zodpovednosti," povedala s tým, že od spoločenskej zodpovednosti sa dostala k občianskej a rozhodla sa kandidovať.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Podpisy pod petíciu zbiera Tauchmannová-Záborská od 19. septembra 2017, rozpráva sa s ľuďmi, stretáva sa s nimi. "Rozhodla som sa, že keď budem mať polovičku z povinného kvóra podpisov, predstúpim pred médiá. Už teraz viem, že do 19. septembra budem mať podpisov aj viac," poznamenala. Pripustila, že v prípade potreby sa vie vzdať svojej kandidatúry v prospech iného kandidáta na prezidenta. "Keďže moje heslo je 'Za zdravý rozum', pokiaľ by hrozilo niečo, čo si myslím, že je nebezpečné, budem si vyberať z tých, ktorým by som mohla pomôcť," priblížila s tým, že dúfa, že ostatní spravia to isté.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Kandidátka na prezidentku má už funkčnú webovú stránku www.zazdravyrozum.sk. Ďalším heslom je heslo "Verím vám". "Verím občanom, lebo som sa presvedčila, že sa im veriť dá, že sú múdri a keď sa s nimi rozprávam jednoduchou rečou, pridajú sa a spolu dosiahneme veľa. Na tom by som chcela stavať aj svoje dosiahnutie cieľov ako prezidentka Slovenska, na občanoch, a nielen počas zbierania podpisov, ale počas celého volebného obdobia," povedala novinárom. Dodala, že ľudia často vedia vyjadriť podstatu veci oveľa zrozumiteľnejšie ako politici.

Treba podľa jej slov budovať aktívnu, uvedomelú, vzdelanú a sebavedomú občiansku spoločnosť. "Treba postupne budovať a vracať dôveru ľudí v štát a inštitúcie a pomôcť zlepšiť hospodársku situáciu," doplnila. Veci sa dajú podľa nej meniť aj z pozície, ako je prezident. Do kampane zatiaľ investovala približne 7000 eur. Pripravených má ešte raz toľko. Má zriadený transparentný účet, ktorý je však podľa jej slov nedostatočný, pretože na ňom nie je vidieť, kto jej dal peniaze a aké sú výdavky. Sľubuje preto, že ľudia na webe neskôr nájdu všetky príjmy aj výdaje špecifikované tak, aby bolo vidieť, odkiaľ idú a kam.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Tauchmannová-Záborská samu seba vníma ako liberálno-konzervatívnu. Liberálna je v osobných slobodách, v slobode podnikania, ale aj v nízkych daniach, ktoré sú motorom a nekrivia morálku, konzervatívna v prípade rodiny, tradícií a pri budovaní národnej hrdosti.

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska sa už o najvyšší post v štáte uchádzať nebude. Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi.